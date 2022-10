Exhaurir les 1.000 places disponibles per a prendre part a la setena edició del Vinya Cross. Aquest és l’ambiciós desafiament que s’han traçat els organitzadors d’aquesta prova de caràcter eminentment solidari els beneficis de la qual es destinaran, de forma íntegra, al «Projecte de finançament de beques de formació per a joves en risc d’exclusió» que impulsa la Fundació Convent de Santa Clara. No endebades, els patrocinadors de l’esdeveniment (Cardoner Group, Puigdellívol. Fusteria i Decoració, Sitges Clínica Dental, Grup Geseme, UPC Manresa, Cafès del Bages, Coca-Cola, Difoprint, Aneto i l’Heretat Oller del Mas) assumeixen tots els costos d’organització o faciliten els serveis que reben els participants. A més, Fundació la Caixa farà una aportació econòmica de 5 euros per cada inscripció formalitzada. «Esperem arribar als 1.000 participants i haver de donar 5.000 euros», va emfasitzar Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya durant l’acte de presentació de l’edició d’enguany. «El Vinya Cross és la cursa més maca, més solidària i amb uns serveis postcursa més acurats de la Catalunya central», va reblar el directiu de CaixaBank.

El proper diumenge, 13 de novembre, l’Heretat Oller del Mas acollirà el Vinya Cross 2022. Tal com es va establir en l’edició del 2019, l’oferta de la prova donarà la possibilitat de completar tres recorreguts (de 21, 10 i 5 km). Frank Margenat, propietari de la finca que acull el Vinya Cross, va revelar que «a hores d’ara, ja hem assolit la xifra de 500 participants. El ritme de les inscripcions és superior al d’edicions anteriors. Aquest fet confirma que la prova està del tot consolidada i ens incita a creure que assolirem la fita del miler de corredors». Fins el proper dilluns, 31 d’octubre, el cost d’efectuar la inscripció és de 14 euros (16 euros amb xip de lloguer) i, durant els deu primers deu dies de novembre, serà de 16 i 18 euros. Els interessats poden garantir-se una de les 500 places disponibles al lloc web www.vinya-cross.es, fins el dijous, 10 de novembre, quan es tancaran les inscripcions online. En el supòsit que quedés algun dorsal lliure el dia de la cursa, adquirir-lo valdria 25 euros. Sor Lucía Caram (Fundació Convent de Santa Clara) va remarcar durant l’acte de presentació que des del 2015 «no només s’ha consolidat el Vinya Cross al nostre territori. També ho ha fet el tarannà solidari de la seva gent». Caram va exposar que, enguany, des de la Plataforma dels Aliments «atenem a 800 famílies de Manresa i a persones de sis comarques. Per tant, en l’actualitat, donem servei a 18.000 ciutadans». La monja dominica va admetre que el número d’usuaris de la plataforma «s’ha incrementat», però va qualificar com a «fonamental» poder donar un altre tipus de servei des de la fundació. «No estem disposats a subvencionar la pobresa i l’exclusió social» va etzibar. Sor Lucía Caram va destacar «l’aposta per la formació de la gent jove, sovint menors no acompanyats, que arriben a l’entitat. Volen aprendre i treballar i, si els hi donem oportunitats, podran ser el que vulguin a la vida. Durant el 2022, des de la fundació s’ha inserit a 18 persones al mercat laboral, quasi totes a través del programa Incorpora». «Aquesta és una magnífica notícia i una tasca que ha de donar més fruits amb la nova llei d’estrangeria», va concloure. Caram va transmetre una petició a tots els participants del proper Vinya Cross. «Els demano que en córrer es posin a la pell de tots aquells que afronten amb desavantatge la cursa de la vida quotidiana».