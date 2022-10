Els impulsors de la gespa a Les Cots s'entrenen a Sant Domènec per seguir reclamant la confirmació de les obres

Després de la plaça Major, ha tocat la de Sant Domènec. Els integrants més joves dels equips de la Font dels Capellans i l'ONG Diapo, que utilitzen les instal·lacions de Les Cots per jugar-hi els seus partits, han dut a terme aquest dijous al vespre el segon entrenament en un espai públic de Manresa per reivindicar que es posi una data a l'inici de les obres que ha de condicionar el camp i acabar amb gespa artificial a la seva superfície. Els dos clubs, amb el suport de les associacions de veïns de la Sagrada Família i de la Font, posen els pressupostos municipals del 2023 com a objectiu perquè se'ls tingui en compte. Si no, afirmen que plegaran.

De tota manera, el president del CF La Font, Salvador Olmedo, es mostrava esperançat aquest dijous al vespre que a final de novembre la situació es podrà aclarir i que hi haurà un horitzó per a aquests treballs. De fet, consultat per Regió7, el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Toni Massegú, el principal interlocutor dels impulsors, també confiava que les obres entrin en els pressupostos i que s'hi pugui començar a treballar la propera tardor. Massegú ja va respondre en aquesta línia, dient que s'hi està treballant, a la pregunta que el grup socialista li va fer durant el passat ple municipal. Des de la banda dels clubs, Olmedo recorda que "hem perdut la meitat de jugadors en dos anys. La temptació de tenir tan a prop els camps de gespa de la Balconada i la Mion ens ha fet mal. Molts nens ens han deixat per anar-hi, però també ens diuen que tornaran al barri en cas de veure que les obres del camp es fan realitat". Segons Olmedo, "seguir així és inviable. Si no apareixem a la llista dels propers pressupostos, entregaré les claus i plegaré". De tota manera, s'ha mostrat confiat que la seva insistència donarà fruits. En cas contrari, es plantegen d'altres accions com la d'ahir, "encara més contundents" i que podrien comportar talls de trànsit. També era a Sant Domènec el president de l'Associació de Veïns de la Font, Said Ghoula, que remarcava que "la nostra esperança és que el principi de les obres entri en els pressupostos del 2023 i la resta, amb la col·locació de la gespa, en els del 2024". Tot dos descartaven idees com les d'anar a jugar a un altre camp de la ciutat. "Vivim en part de la publicitat dels comerços del nostre barri. Quin negoci fan ells si es publiciten en una altra banda de Manresa?". Davant d'aquesta situació, el regidor Massegú recordava que "tenim una feina important feta com és el projecte d'obres. Hem d'intentar que aquestes entrin en el pressupost del 2023. Si és així, estic molt confiat que les obres puguin començar la propera tardor". Seria la data que reclamen dels del barri per veure un horitzó més clar.