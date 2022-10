Els equips sènior masculí i femení del Manresa Rugby Club van aconseguir acabar la fase prèvia del Campionat de Catalunya amb ple de victòries, quatre per als nois i tres per a les noies. Aquest fet provoca que tots dos s'hagin classificat per a la Primera Divisió, la prèvia a la Divisió d'Honor.

El conjunt masculí va guanyar per 7-19 al camp de l'Andorra B, en un partit en què es va mostrar molt sòlid en la protecció de la línia d'assaig. Els locals no van poder anotar fins que ja perdien per 0-13, amb assajos de Bessai i Simó. Els set punts locals van ser contestats per sengles cops de càstig transformats per l'especialista Mathis Rendé. L'equip haurà d'esperar-se unes setmanes per saber quins seran els seus rivals.

Per la seva banda, el sènior femení va suar de valent per guanyar al camp del CR Tarragona per 5-17. Martina Guirado va anotar el primer assaig, però les locals van empatar a cinc abans del descans. A la represa, el Catalunya Central Femení va sentenciar amb dos assajos seguits de Judit Cuenca i una transformació de Maria Prat.

El bon moment del rugbi manresà es completa amb la crida de tres jugadors per als partits de les seleccions catalanes sub-16 i sub-18. Es tracta de Martí Pujol, del Manresa Rugby Club, i dels bagencs Oriol Marsinyac i Guillem Bardina, que ara juguen al Sant Cugat.