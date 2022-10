La formació sènior femenina del FC Pirinaica va signar una meritòria remuntada en el duel de màxima rivalitat intercomarcal que va enfrontar les bagenques amb el FC Montmajor (2 a 1). Aquest marcador, combinat amb la resta de resultats de la 3a jornada del grup 2n de la Segona Divisió Femenina, permet a les vermelles situar-se en tercer lloc a la classificació, amb els mateixos punts (7) que el nou líder, Jàbac i Terrassa, i que el segon, la UD Can Trias.

Ambdues formacions van protagonitzar un inici equilibrat en el qual bagenques i berguedanes van maldar per assumir la iniciativa ofensiva. En aquest context, la qualitat de l'interior visitant Martina Vilà va propiciar la primera ocasió de gol. La montmajorenca va culminar una acció ofensiva del seu equip amb una enverinada rematada des de l'interior de l'àrea de penal que va sortir ben a prop de la creueta superior dreta de la porteria manresana (min 10). Trenta-sis segons després, un xut llunyà de Judit Bruch va permetre constatar la bona col.locació de Sheila Artigas. La tercera acció de perill generada per les jugadores de Marc Canturri (min 13) la va finalitzar amb mestria Martina Vilà (0 a 1).

El desavantatge va esperonar a les amfitriones i Luminita Iacov va assistir Núria Canal per tal que etzibés una gardela des de la frontal de l'àrea de penal del FC Montmajor que es va estavellar al travesser de la porteria defensada per Júlia Vilalta (min 17). Júlia Cebrià no va poder engaltar adequadament la pilota rebutjada per la fusta. Tot seguit, un córner executat per Núria Canal va facilitar la perillosa rematada de Núria Castaño des de la frontal de l'àrea de gol que la defensa berguedana va conjurar. Martina Vilà va replicar amb una incursió per l'esquerra (min 34), dos minuts abans que un enverinat xut creuat de Marina Vilardell fregués el pal esquerre de la porteria visitant arran de la creueta. El final del primer període va suposar un parèntesi en els embats ofensius d'un i altre equip.

La primera acció de perill de la represa va correspondre al FC Montmajor. Martina Vilà no va poder arribar a rematar de cap, al segon pal, una centrada de Mariella Neuberg des de la posició d'extrem dreta (min 50). El FC Pirinaica va reequilibrar el marcador en el següent atac. Una assistència de Júlia Cebrià va habilitar Luminita Iacov per encarar i batre Júlia Vilalta (min 51). Les montmajorenques no es van descoratjar, però l'empat havia desfermat l'anhel golejador de Iacov, que va estar a punt de segellar la remuntada amb un malintencionat xut creuat a mitja alçada (min 58). Luminita Iacov no va poder marcar aleshores, però tres minuts després, va iniciar la jugada que va propiciar la centrada de Marina Vilardell que Sara Pons va culminar amb el decisiu 2 a 1. Les cinc accions de perill que el FC Montmajor va generar durant els darrers 25 minuts de la confrontació van permetre constatar el caràcter i l'habilitat de Sheila Artigas en les sortides, abans que l'àrbitre posés un immerescut epíleg a un interessant duel. Atès que el partit havia hagut de començar amb retard, el col.legiat el va donar per finalitzat quan nomès s'havien disputat 86 minuts i 57 segons, enlloc de completar els 90 minuts reglamentaris i d'afegir els tres minuts de temps de recuperació que pertocaven.

La derrota del FC Pirineus a Terrassa l'aboca a perdre el lideratge

El FC Pirineus de Jordi Pujol va encaixar la primera derrota al feu de la UD Can Trias (5 a 2), una de les formacions que ha de lluitar amb les de la Seu d'Urgell per assolir el títol de lliga i l'ascens de categoria, i cedeix el lideratge a un Jàbac i Terrassa que va golejar la volenterosa UD la Balconada (10 a 0). La golejadora Beatriz de Olea va avançar les urgellenques a l'electrònic, però Cristina Camacho (min 14), Aroa López (min 32) i Rocío Mínguez (min 37) van materialitzar el 3 a 1 que registrava el marcador al descans. L'egarenca Carla Vera va sentenciar el partit al segon minut de la represa (4 a 1).

El segon classificat, l'Olímpic Can Fatjó, tambè va cedir la primera derrota de l'exercici. La UE Calaf va sorprendre les rubinenques a domicili (3 a 4). Emma Sarret (min 5), Gemma Prat (min 15), Alba Planell (min 21) i Laura Sererols (min 30) van situar un inapel.lable 0 a 4 a l'electrònic que les amfitriones no van poder remuntar tot i el hat-trick de Samantha López. Per la seva banda, el CE Moià va aconseguir la primera victòria de l'exercici en imposar-se al CF Capellades (4 a 1) i el CE Navàs va golejar al terreny de joc del CD Badia (0 a 7). Al grup 6è, el CF Castellterçol va descansar.

Valuoses victòries a domicili del CE Berga i del CF Solsona a Primera Divisió

El Club Esportiu Berga i el CF Solsona van assolir dos meritoris triomfs fora de casa en la sisena jornada del grup 2n de la Primera Divisió Fenenina. Les blanc-i-vermellles es van imposar al feu de la Fundació UE Vic (2 a 4) i les escapulades al terreny de joc de la UE Figueres (0 a 2). Dos gols d'Ona Rodríguez (minuts 26 i 43) van replicar l'anotació inicial de la vigatana Anna Domènech (min 14). Tot i això, el conjunt osonenc va reequilibrar el marcador abans del descans mitjançant Estel Arcalís (min 44). A la represa, Ona Rodríguez va tornar a donar avantatge al CE Berga amb el seu tercer gol (min 59) i Mar Riu (min 84) va certificar la tercera victòria a la lliga de les blanc-i-vermelles. A hotes d'ara, el CE Berga ocupa la setena posició a la classificació. La mitja punta Ona Rodríguez ha materialitzat nou gols en cinc partits jugats. A l'Alt Empordà, Ivet Company (min 60) i Aina Vilaseca (min 64) van propiciar el valuós triomf del CF Solsona d'Alexandre Estany.

El Club Gimnàstic de Manresa va millorar les seves prestacions al Municipal del Centenari però va encaixar la cinquena derrota consecutiva al camp de l'EF Mataró (3 a 1). Tampoc van poder puntuar el CF Martorell i el CE Òdena al grup 1r. Les martorellenques van perdre al feu del CE l"Hospitalet (3 a 1) i les anoienques van cedir contra el CD Fontsanta-Fatjó B al Municipal de la Sort (2 a 3).

La fitxa tècnica

FC Pirinaica (Sistema de joc: 4-3-3): Sheila Artigas; Laura Pujol, Noura Boukrik, Mariona Sebastià, Marina Vilardell (Núria Canal min 68); Núria Canal (Carla Mateo min 46), Cristina Puigmartí, Núria Castaño; Júlia Cebrià (Donia Aouada min 62), Núria Gómez (Sara Pons min 36) i Luminita Iacov.

FC Montmajor (Sistema de joc: 4-3-3): Júlia Vilalta; Alba Comellas, Queralt Montaña, Raquel Aran, Dubraska Salomé Pereira (Natasha Sinays Pereira min 46); Anna Barbé, Sofia Rodríguez (Marta Picazo min 62), Judit Bruch; Mariella Neuberg (Maria Montaña min 62), Queralt Bonet (Mariella Neuberg min 73) i Martina Vilà.

Àrbitre. Diego Muñoz Acuña (Delegació del Bages). Va amonestar la local Marina Vilardell (min 42).

Gols. 0-1 Martina Vilà min 13, 1-1 Luminita Iacov min 51 i 2-1 Sara Pons min 61.

Estadi. Municipal de Mion Puigberenguer. Una vuitantena d'espectadors.