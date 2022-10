Ja es donava per fet que el Barça estava eliminat de la Champions i ahir, a més, va quedar clar que segueix lluny dels transatlàntics europeus quant a competitivitat. El Bayern, que ha marcat els últims quinze gols dels seus enfrontaments contra els barcelonistes, en va tenir prou amb dos cops, una certa pressió i atemorir cada vegada que passava del mig del camp per guanyar per 0-3 al Camp Nou, assegurar el primer lloc del grup i demostrar que el nou equip de Xavi encara ha de menjar moltes sopes per fer-li pessigolles. El Barça torna al purgatori de la Lliga Europa i, en els grans partits, sembla no haver-se mogut de lloc.

El principi del partit d’ahir va ser totalment diferent al de Munic. El Barça va cometre dues errades a l’inici, mitjançant Koundé i l’equip no tenia el control de l’esfèrica. Era el Bayern qui dominava i portava el partit cap on volia i així, després que Dembélé salvés una internada de Goretzka, va arribar el 0-1. Amb els locals mal situats, Gnabry envia una pilota en profunditat cap a Mané, que guanya la cursa clarament a Bellerín i el senegalès pica l’esfèrica per damunt de Ter Stegen per aconseguir el primer gol. El Barça va semblar reaccionar bé intentant recuperar Pedri per al centre del camp i, com a mínim, va aturar el domini constant bavarès. De tota manera, els blaugrana sortien perdedors de totes les lluites al centre del camp davant d’un rival que feia a les mil meravelles la pressió. Les úniques opcions arribaven en jugades individuals de Dembélé qui, de tota manera, només es va poder escapar un cop de la vigilància de Davies per decidir malament a continuació. El penal, última esperança No passava gran cosa en el partit, tret d’un seguit de faltes seguides dels visitants que van acabar amb targetes per a Mazraoui i Goretzka, però quan el Bayern va tornar a trobar entre línies Gnabry, aquest es va girar i va descarregar perquè Choupo Moting, aquest cop des de la dreta, trenqués el fora de joc que tornava a invalidar Bellerín i superés Ter Stegen per sota les cames. Més càstig. El partit va seguir en la mateixa línia fins al descans, però dues accions seguides en l’últim minut van poder canviar les coses. En la primera, el Bayern es va tornar a quedar sol davant de Ter Stegen, però Bellerín, primer, i el porter, després, van salvar miraculosament el gol fet a Musiala. En la segona, Lewandowski rep de Dembélé i cau quan va a rematar davant de De Ligt. Taylor decreta el penal, però l’avisen des del VAR i l’invalida perquè el neerlandès ha tocat la pilota primer. Amb la inèrcia, després, cau damunt del polonès, però no el suficient perquè als blaugrana els indiquessin el primer penal de la temporada a favor. Amb escridassada, lògica després de totes les polèmiques amb la UEFA, s’arriba al descans. El Barça va començar bé a la represa, pressionant més amunt i fins i tot hauria pogut marcar en alguna contra i una rematada alta de Busquets després d’una gran combinació entre Balde i Pedri. Però els bavaresos van tornar a fer por amb una contra que va acabar amb gol de Gnabry, ara sí anul·lat pel VAR per fora de joc. Aleshores es va iniciar el carrusel de canvis i tot es va desvirtuar. El Barça fins i tot va fer descansar Lewandowski i el partit queia cap al fina, sense gairebé res, quan el Bayern va anotar el tercer en el cinquè minut de descompte. Pavard, al segon pal, sol i amb Ter Stegen, com sempre, sense sortir de sota el travesser va fer més dura la caiguda. El purgatori ja espera. L’esperança a Milà només va durar 35 minuts Les poques esperances del Barça passaven per un empat o un triomf del Viktoria Plzen al camp de l’Inter i els txecs només van poder aguantar el resultat 35 minuts. Va ser el temps que va trigar Mkhitaryan a rematar de cap i fer l’1-0. Després va marcar Dzeko, en dues ocasions i Lukaku va tancar el marcador en la seva reaparició amb el 4-0 final. Els italians passen als vuitens de final i els txecs, que encara han de rebre el Barça, han encaixat ja 20 gols.