La gironellenca Lorena Medina es perd el Mundial de Liverpool per una luxació de colze

La gimnasta gironellenca Lorena Medina no podrà participar en el Campionat del Món de gimnàstica artística, que ha de començar aquest dissabte a Liverpool. La culpa la té una luxació de colze que es va fer dijous a la tarda, en l'entrenament de podi, previ a la competició. En concret, Medina va caure de les paral·leles asimètriques i es va fer mal. Va ser traslladada a un hospital de la ciutat anglesa, on se li va posar l'articulació al seu lloc després de força hores i es va comprovar que no tenia res trencat. De tota manera, la lesió és prou important com perquè no pugui ser present en el campionat.

La lesió és un fort cop per a Lorena Medina, que havia dut a terme una gran temporada i s'havia convertit en peça clau del rejovenit equip estatal que va anar a Liverpool amb la complicada missió de ser a la final per conjunts. Espanya havia de començar a competir dissabte al vespre. Amb la lesió de Medina, només queda un representant de l'Egiba al Mundial, el manresà Thierno Boubacar Diallo, que començarà a participar en la prova per equips dilluns. (notícia en construcció)