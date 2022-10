Les Cots serà últim camp de terra de Manresa on es juguen partits de competició

El camp de les Cots, situat a l'est de Manresa, serà l'últim de terra de la ciutat en el qual es jugaran partits de competició després de tres anys i mig en què se n'han posat o se'n posaran a tres mes de diferents barris. Aquest fet ha provocat que hagi canviat el panorama que hi havia abans del 2019, en què només el Nou Congost i el Gimnàstic Parc, com a més emblemàtics, eren de gespa. L'últim que s'hi ajuntarà serà el del Xup, les obres del qual comencen aquest proper dimecres, dia 2.

D'aquesta manera, després d'un complicat procés, l'abril del 2019, l'any abans de l'esclat de la pandèmia, van començar les obres al camp de la barriada de la Mion-Puigberenguer, on juguen els equips de la Pirinaica. Tot i la covid, l'arribada d'aquesta superfície va provocar que hi hagués un esclat en l'entitat, el primer equip del qual ha aconseguit accedir a Primera Catalana, la categoria més alta de la seva història.

La tardor passada també es va canviar la gespa del Nou Estadi del Congost, que tenia uns quinze anys de vida, i al cap d'uns mesos es va posar gespa, per primera vegada, al camp del barri de la Balconada, proper a l'Hospital de Sant Joan de Deú, després d'una llarga batalla dels responsables de l'entitat que hi juga. També es va determinar que es canviaria la gespa del Xup, on juga el Pare Ignasi Puig, i s'hi posaria l'herba que es va retirar del Nou Congost. Les obres, però, no comencen fins aquest proper dimecres.

D'aquesta manera, el camp de les Cots serà l'últim de terra en què s'hi juga competició, en concret els equips de la Font dels Capellans i la ONG Diapo. Com a mínim, en les últimes setmanes hi ha hagut una millora dels accessos, amb l'obertura a la circulació de la ronda interior est de la ciutat, que uneix la plaça Prat de la Riba amb el polígon dels Trullols, tot i que el camínet que arriba al camp és rònec com sempre.