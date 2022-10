L'expresident del Barça Sandro Rosell ha assegurat aquest divendres a l'Audiència de Barcelona que els diners pagats per Neymar Jr al seu club, el Santos brasiler, el 2013 van ser per avançar "sis mesos" el seu fitxatge, ja que el 2014 hauria arribat gratis al club blaugrana.

També ha explicat que la renegociació del salari del jugador pactat prèviament era degut a l'increment del valor del futbolista, a qui perseguien molts clubs europeus, i també pel seu creixement en l'àmbit del màrqueting. Rosell ho ha dit en la seva declaració com a acusat, i ha dit que els 40 milions pactats amb la família del jugador el 2011 era com un "contracte d'arres" d'un habitatge, per tenir el dret futur i prioritari.