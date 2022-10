El Baxi torna a perdre a casa i mostra símptomes molt preocupants (70-106)

El Baxi Manresa ha perdut el tercer partit d'ACB a casa de tres jugats i donant molt males sensacions (70-106). Tot i que s'ha arribat a situar a cinc punts en el tercer període, els bagencs han anat sempre per darrere en el marcador i han acabat apallissats per un rotund 70-106 davant d'un Breogán que s'ha passejat en el darrer quart davant d'una indolència local que no s'hauria de permetre. La situació ha de canviar com un mitjó si no es vol fer més profunda una crisi que les baixes poden mig explicar, però no justificar. I d'aquí la xiulada d'una bona part del públic al final de l'enfrontament.

El Baxi ha arrencat amb Bortolani, inèdit a Lisboa, de titular, i ha resultat ser una bona arma per la sorpresa que li tenia preparada el Breogán. Els gallecs han arrencat amb una zona 2-3 en defensa gens habitual en els inicis del partit que ha trasbalsat una mica els locals a l'inici. L'equip de Lugo ho ha aprofitat per marxar amb un 2-8, després de triples de Bamforth i Nakic. Però la millor manera de trencar una zona és amb tir exterior. Bortolani i Sagnia han empatat el partit i el debutant a casa Waczynski i Steinbergs, ja amb la segona unitat a la pista, han completat un parcial de 10-0 que ha fet parar el partit a Mrsic (12-8, a 4.27). El primer quart anava molt ràpid i Tyson Pérez tant tirava un triple sense tocar cèrcol com completava un alley-oop per posar el 14-10. El Breogán ha estat afortunat amb un triple de Brajkovic que ha tocat tres cops al ferro i després amb una falta a Nenadic que li ha comportat tres tirs lliures. Per això ha pogut anar al primer descans amb només dos punts de dèficit (18-16). Tal com ha passat a l'inici del partit, el Baxi no ha arrencat bé el segon quart. En els primers tres minuts i mig només ha anotat tres punts, amb un triple aïllat de Bortolani. En contraposició, el Breogán s'ha tancat bé aprofitant les errades en el tir dels locals (3 de 12 en triples en aquell instant) i ha trobat transicions i contraatacs perquè entre Sergi Quintela, Artega i Bamforth, fessin demanar temps mort a Pedro Martínez amb 21-26 a 6.29. Però no ha servit de gran cosa. Han seguit les pèrdues en primera línia i un joc molt encallat en atac que s'aferrava a l'encert, que no era gaire, de Harding. Així, entre tirs lliures fallats (tres entre Steinbergs i Harding) i contraatacs, el Breogán s'ha escapat amb un 23-32 que ha ampliat poc després a un 24-34, amb l'enèsim bàsquet de Bamforth, ara una bomba. Abans de la mitja part les coses encara han anat pitjor. Bamforth ha tret un 3+1 a Sagnia, tot i que ha fallat el tir lliure, i Sergi Quintela ha ampliat fins al 27-40. I encara sort que Bamforth ha errat un triple obert. El parcial de 9-24 feia mal de veure. Pedro Martínez: "Ara mateix és un moment de vergonya i no pot tornar a passar" Reacció massa efímera El Baxi sabia que havia de canviar el ritme a l'inici del tercer quart i ho ha provat amb pressió. Però s'han mantingut els problemes amb el rebot, amb els tirs lliures i en defensa. El Breogán, molt tranquil, ha sostingut la primera empenta local (36-46 en menys de tres minuts). El Hardingsistema ha permès, amb dos 2+1 i una cistella, acostar-se fins al 41-46 i, tot i un parell d'encerts més del Breogán en contres i portes enrere, un triple de Bortolani tornava a donar esperança (44-50). El Baxi anava a batzegades per sobreviure, però amb molts problemes. Steinbergs no tancava rebots i el Breogán, fent poc en atac, mantenia més o menys la diferència a l'entorn dels deu punts (46-55, a 2.00). La jugada que despullava el Baxi ha arribat en una pèrdua còmica entre Tyson i Lee que va aprofitar Happ en una contra per al 46-57. El final del període ha estat particularment descoratjador, amb faltes que donaven tirs lliures als gallecs, el Congost mig callat i una antiesportiva de Waczynski que ha derivat en un 48-65 gairebé definitiu. Tot estava molt mort, però un altre 2+1 de Harding i una contra amb esmaixada de Sagnia en 46 segons (53-65) ha tornat a animar el personal. Però ha durat poc. Bamforth ha tornat a posar les coses a lloc amb dos triples seguits després que el Baxi hagués situat la defensa en zona 3-2 amb Sagnia a la capçalera. A més, un altre tir de tres alliberat de Nakic ha retornat els dinou punts (55-74). El final del partit feia tota la cara de ser un calvari. Amb Pedro Martínez assegut a la banqueta, deixant-ho per impossible, s'ha entrat en un intercanvi de bàsquets dense ordre ni concert del qual algú s'ha aprofitat per maquillar xifres. El Breogán s'agradava, amb un seguit de portes enrere (incomptables durant els quaranta minuts) i fins i tot s'han sentit alguns xiulets, testimonials, des de la graderia mentre molta gent començava a desfilar. Símptomes d'una altra època, amb 41 punts rebuts en l'últim període. La situació fa molt mala cara.

Jerrick Harding 1

Tyson Perez 0

Adam Waczynski 0

Juampi Vaulet 0

Musa Sagnia 0

Marcis Steinbergs 0

Giordano Bortolani 1

Marcus Lee 0

Dani Pérez 1 Votar