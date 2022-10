El FC Barcelona ha guanyat d'1 a 0 al camp del València. El gol de Robert Lewandowski al minut 90+3 ha sentenciat un partit on el Barça ha tingut imprecisions i dificultats per entrar a l'àrea. El València també ha entrat la pilota dins de la porteria, però el VAR l'ha anul·lat per mà de Lino. Al Barça, el VAR també anul·lava el gol d'Ansu Fati.

Koundé i Eric han marxat del terreny de joc amb molèsties. El partit ha acabat amb una tangana entre els dos equips, després que Foulquier empentes a Lewandowski al final dels sis minuts de l'afegit.