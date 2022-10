En estat de xoc. Així ha quedat Pedro Martínez, com ell mateix ha explicat, després de la pallissa rebuda contra el Breogán i la terrible imatge donada. Ha estat clar en expressar que "no sé què es pot dir a la gent. Per a mi és un dia dur, per a tots. És un dia trist per la imatge que hem donat, com hem jugat, la diferència, per no haver pogut competir. Ara mateix és un moment de vergonya. No pot tornar a passar. Em sento avergonyint com a màxim representant tècnic de l'equip del que ha passat. És difícil donar ànims perquè no els tinc. Ha estat massa dur i estic sorprès del que ha passat i no tinc molt clar quines són les raons. Tampoc te les puc dir. És un moment dur i estic en estat de xoc perquè no m'ha agradat veure el que he vist, com qualsevol aficionat del Manresa".

Respecte del partit sencer, "segurament hi ha diferents moments i no és igual el segon quart, en què ens fan un parcial que no és decisiu o important, que el que passa en els últims vuit minuts. No és igual que ens posem a cinc i després ens fan un parcial i marxen a quinze punts. En el segon i el tercer quarts potser hem fet coses malament que tenen a veure amb el bàsquet. El que ha passat en l'últim quart no hauria hagut de passar, però no és la mateixa explicació".

Sobre els 41 punts rebuts en el darrer període, "al final ha estat un problema de caràcter, de desconnexió mental i física d'algun jugador. No crec que sigui fàcil. Hi ha situacions i responsables, que passen pels jugadors i l'entrenador, no sé en quin ordre. Això que ha passat és greu i no hauria hagut de passar. En algunes pots posar alguna solució i en d'altres és difícil"