Dues joves futbolistes de la Catalunya central s’han proclamat aquesta tarda campiones del món en participar en la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial sub-17 disputat a l’Índia. La defensa berguedana Judit Pujols, lateral esquerre titular de l’equip que entrena Kenio Gonzalo, i la davantera martorellenca Laia Martret s’han penjat la medalla d’or i han alçat el trofeu que tanca un any pràcticament immillorable pel futbol femení espanyol. Mentre el conjunt absolut ha viscut un estiu convuls, amb una Eurocopa decebedora, les seleccions de base s’han penjat els títols mundials sub-20 i sub-17 i l’europeu sub-19 i la plata continental sub-17.

El partit s’ha decidit, com gairebé tots els que ha disputat Espanya en el campionat, als darrers minuts. En el 82, Paula Partido ha avançat i desbordat per la dreta, ha centrat a l’àrea i Laia Martret, amb tot a favor per anotar, ha tocat malament la pilota amb tanta bona sort que ha rebotat en el cos estès a terra d’Ana Guzmán i s’ha introduït a la porteria defensada per Luisa Agudelo. Tot i que la col·legiada mexicana Katia Itzel Garcia ha atorgat la diana a la jugadora colombiana, la intervenció de la del Baix Nord, que havia entrat al terreny de joc tres minuts abans, ha estat decisiva per coronar la selecció de Kenio Gonzalo.

Espanya i Colòmbia es van veure les cares a la primera fase i el desenllaç va ser pràcticament calcat, una victòria mínima de la Rojita amb gol d’Amezaga a cinc minuts del final. La final d’avui a Navi Mumbai ha estat molt igualada. Les sudamericanes, amb la seva estrella, Linda Caicedo al capdavant, han intentat pressionar Espanya, que ha trigat uns minuts a trobar el seu lloc al camp.

Tot i que les jugadors de Gonzalo han tingut la possessió, la fortalesa física de les colombianes ha dificultat la creació espanyola. Ni la blaugrana Vicky López -guardonada com la MVP del campionat- podia agafar ritme ni a Carla Camacho li arribaven pilotes per maniobrar en atac. Tot i això, un xut de Cristina Librán que ha aturat Agudelo al minut 20 ha servit a Espanya per posar la por al cos al seu rival. Colòmbia ha intentat marcar mitjançant un xut de Natalia Hernández que ha sortit alt, i amb les internades de Caicedo, sempre ben avortades per la segura portera del Real Madrid Sofia Fuentes.

El segon temps ha començat amb una decisió polèmica. Librán ha xutat a boca de canó, Agudelo ha aturat i el rebot l’ha recollit la mateixa jugadora, fent el primer gol del partit. El VAR, però, ha avisat l’àrbitra, que ha decidit invalidar la diana de la jugadora del Madrid CFF per mans, tot i que cap de les imatges que s’han vist per televisió ho deixava clar. Sense un dominador clar, el partit ha anat avançant cap al final i la tanda de penals semblava l’opció més viable -no hi havia pròrroga- per decidir el campió. Però només quatre minuts després d’un xut de Viancha, que ha sortit fora, ha arribat el gol propiciat per Laia Martret i el partit ha embogit.

Colòmbia, amb Caicedo desbocada, ha intentat empatar, però la mateixa Martret, amb una rematada al pal, i Vicky, en una jugada culminada amb un xut que ha picat al travesser, haurien pogut posar el segon gol al marcador espanyol. El resultat, però, no s’ha mogut i Espanya ha revalidat el títol que va conquerir fa quatre anys.

Judit Pujols, que ja va ser titular en la final de l’Europeu sub-17 del passat mes de maig que va guanyar Alemanya a la tanda de penals, i Laia Martret són integrants del filial del Barça. Tot i això, van disputar la pretemporada amb el primer equip, que dirigeix Jonathan Giráldez, i van participar en partits amistosos fins el moment de viatjar a l’Índia, d’on tornaran convertides en campiones del món.

🏆FELICITATS JUDIT!!!🏆



Fa pocs anys començaves a jugar al Municipal i avui ja podem dir que ets campiona del mon😳😍



Gràcies per estar sempre donant suport al club i moltes felicitats! Ets molt gran!#juntessommésfortes🔴⚪️ pic.twitter.com/uyILcca5zu — Club Esportiu Berga (@ceberga1913) 30 de octubre de 2022