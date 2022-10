Un golás d'Álex Sánchez permet al CE Manresa sotmetre la UD Alzira i pujar fins al tercer lloc (4-3)

Indeturable! El Centre d'Esports Manresa s'ha imposat a les acaballes del temps de recuperació del segon període a la UD Alzira (4 a 3) i aprofita l'ensopegada del filial del RCD Espanyol al terreny de joc de l'Atlètic Saguntí (1 a1) per ascendir fins a la tercera posició a la taula classificatòria.

Els 467 espectadors que s'han aplegat a les grades de l'estadi del Congost han gaudit d'un partit vibrant. Tot i les nombroses baixes que tenia en defensa, el conjunt valencià ha mostrat notables aptituds futbolístiques i mitjançant els gols de Juan Carlos Lázaro "Kaiser" (min 9) i Javier Serra (min 32) ha adquirit un avantatge substancial a l'electrònic (0 a 2). Els blanc-i-vermells no s'han destarotat i un servei de cantonada executat per Marc Martínez ha habilitat el lateral Salva per efectuar una centrada que ha permès Moha reduir el desavantatge a la mínima expressió (min 38).

Els amfitrions han mostrat a la represa un evident anhel de culminar la remuntada i dues incursions com a extrem esquerre de Joel Priego, finalitzades amb dues enverinades centrades, han propiciat el xut amb rosca de Jaume Pascual (min 53) i la imperial rematada de cap de Noah (min 55) que han suposat el segon i el tercer gols dels blanc--i-vermells (3 a 2). Però encara quedaven emocions per viure. Una gran jugada individual de Joan Carles Fernández "Pitu" li ha permès rubricar la igualada a tres. El CE Manresa ha maldat per vèncer fins el darrer alè. Un servei de falta executat per Toni Sureda (min 93) ha fregat el travesser de la porteria d'Adrián Fernández i quan l'empat semblava inevitable, Álex Sánchez (min 95) ha engaltat una increïble gardela des de la frontal de l'àrea de penal que ha generat l'èxtasi a les grades.