Lewandowski torna a tapar els dubtes del Barça

Si no fos per Lewandowski, aquest Barça seria el de l’any passat, el que va patir per entrar a la Champions. La capacitat rematadora del polonès va tornar a salvar el seu equip de perdre dos punts a València davant d’un conjunt local molt intens i que va plantejar tota una batalla física. Els blaugrana, a més, van tornar a perdre dos jugadors per lesió, els centrals Kounde i Eric Garcia.

Xavi va fer jugar Balde de lateral dret una altra vegada i aquest cop va apostar per Ansu Fati en punta d’atac, alhora que va abandonar la idea de deixar Pedri a la banda esquerra. Els blaugrana van dominar els primers 45 minuts, tot i que tampoc no van posar en excessiu perill la porteria de Mamardashvili fins al final. Abans, el València va perdre Cavani, el seu davanter, per lesió i Ansu Fati va posar a prova el porter georgià del València en una acció ràpida. El mateix jugador del planter va anotar el primer gol del seu equip, però va ser anul·lat per fora de joc previ i també per una mà de Lewandowski. El partit es va animar en el tram final, quan van arribar les millors ocasions. La més clara la va tornar a tenir el davanter polonès, amb una rematada de cap gairebé d’esquena que va picar a la base del pal de la porteria local. Tot seguit, Kluivert no va aprofitar una errada d’Eric Garcia, que ja jugava lesionat i va haver de ser rellevat, i Kounde va salvar el gol. En el tram final, Marcos Alonso va veure una targeta i Gabriel va tenir la millor ocasió valencianista, també de cap, però la seva rematada va sortir massa desviada. Resolució impensada La segona part va tenir menys joc i més intensitat. El València hauria pogut avançar-se en el marcador en una contra en què una centrada per la dreta va acabar als peus de Lino, que va batre un Ter Stegen novament clavat a sota els tres pals i sense sortir. Però el VAR va fer veure a De Burgos Bengoechea que Marcos André havia tocat la pilota amb la mà en el seu camí cap al rematador final. El Barça va dominar els segons 45 minuts i va poder marcar amb una rematada d’Ansu a fora. Xavi va fer tres canvis de cop i un dels que va entrar, Raphinha, va veure com Gayá impedia el seu gol. Més clara encara va ser l’oportunitat de Ferran Torres al minut 84, quan tot sol, i sense porter, no va tocar la pilota a centrada de la mort de Pedri. El partit es va endurir molt, amb enganxades constants ,i quan semblava que el 0-0 seria el resultat final, Raphinha va penjar la pilota a l’àrea i Lewandowski, estirant al màxim la cama dreta, va allotjar la pilota a la porteria. Ni el sidral final provocat per Foulquier, que va derivar en una enganxada massiva entre jugadors dels dos equips, no va fer canviar res. El Barça resisteix, ni que sigui a l’estil Madrid: en el descompte.