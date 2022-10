Nova decepció per al Cadí la Seu, que va perdre el seu quart partit dels cinc disputats i, aquest cop, sense necessitat d’arribar a un final igualat. El Leganés, que ara com ara es perfila com un rival directe en la zona baixa de la classificació, es va escapar en el segon període i va assolir un avantatge al voltant dels deu punts que ja no va poder ser eixugat per l’equip de Jordi Acero.

Per la banda local, massa problemes per anotar. Només Georgina Bahí va estar inspirada, amb els únics tres triples de l’equip dels dinou intentats. En el tram final, les urgellenques van provar d’escurçar el desavantatge, però ja no hi van ser a temps. El conjunt de Jordi Acero té en la propera jornada una sortida delicada. El viatge a Tenerife enfrontarà els dos últims classificats. Abans, l’equip de la Seu té un duel a Saragossa en partit corresponent a l’Eurocup Women. En el debut, va guanyar el Grengewald luxemburguès, però amb una mala segona meitat.