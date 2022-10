Els tres primers classificats de la Lliga Endesa segueixen al capdavant de la competició després de tres victòries convincents. Al triomf del Lenovo Tenerife de dissabte a Gran Canària (70-86) es van unir ahir el del Reial Madrid contra el Fuenlabrada (91-69) i el del Barça, a la tarda, en el partit de la jornada a València (80-92).

Els blaugrana, que són líders per diferència de punts, es van encomanar a Laprovittola, autor de 21 punts, amb un bon encert de 5 de 7 en tirs de tres punts, ben secundat pels 18 de Higgins i els 14 de Kalinic. Per la banda local, el millor va ser Jones, amb 19.

El Reial Madrid, per la seva banda, va viure un duel plàcid contra el Fuenlabrada, amb 16 punts de Llull i 14 de Deck i Poirier. El proper rival del Baxi va tenir en Bagayoko el seu millor home (11 punts). Al seu torn, el Girona sembla que va sortint de la zona baixa i ahir va vèncer clarament l’UCAM Múrcia per 100-89, amb 24 punts de Marc Gasol i 20 de Taylor i Colom. L’Unicaja va apallissar el Betis per 106-60 i en darrer partit del dia, el derbi basc, sòlid triomf del Baskonia de Joan Peñarroya per 70-81 contra el Bilbao de Jaume Ponsarnau.