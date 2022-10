Oportunitat perduda. El guió del partit que va enfrontar el FC Pirinaica i el FC Sant Cugat va tenir similituds argumentals amb el matx que els vermells van jugar ara fa dues jornades contra el CCD Turó de la Pei-ra. Així doncs, com aleshores, els amfitrions van cedir un empat (2 a 2) en una confrontació que dominaven i en la qual tenien la victòria a l’abast. Tot i això, aquesta vegada els jugadors d’Eladi Gallego no van adquirir avantatge al marcador. La fase inicial de tempteig que van protagonitzar ambdues formacions va tenir un epíleg inquietant per als manresans. El servei d’una falta frontal favorable al conjunt vallesà va propiciar un rebuig de la defensa local que el santcugatenc Marc Casares (min 11) va aprofitar per fer avançar els visitants a l’electrònic (0 a 1). Els bagencs van necessitar deu minuts per refer-se i arrabassar al seu oponent la iniciativa ofensiva i la possessió de la pilota. Quan van aconseguir-ho, van poder generar accions de perill i una centrada xut de Miquel Nocete va sorprendre el porter Guillem Nadal i va reequilibrar el marcador (min 34). El gol va esperonar els amfitrions i el mig centre Baptiste Biaggini va estar a punt de segellar la remuntada abans del descans, però la seva rematada no va fructificar.

El FC Pirinaica va reprendre la seva ofensiva en reiniciar-se el joc i ben aviat va aconseguir capgirar completament l’inicial marcador advers. Un potent xut de Marcel Bellido des de la frontal de l’àrea de penal del FC Sant Cugat es va convertir en el segon gol dels manresans (min 54). Els vermells no van cometre l’error tàctic de cedir la iniciativa a l’oponent i van maldar per ampliar l’avantatge adquirit i per sentenciar el tercer triomf en cinc jornades. Tot i això, va mancar clarividència i precisió a l’hora de fer la passada definitiva i un servei en profunditat, quan faltaven sis minuts per al final, va propiciar una passada al segon pal que Mario Manso va aprofitar per establir les taules definitives.