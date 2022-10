Tres campionats de Catalunya, dos subcampionats i tres tercers llocs. Aquest és el reeixit balanç de la participació dels equips dels quatre clubs de les nostres comarques (Joves Atletes de Berga, CA Igualada Petromiralles, Avinent CA Manresa i Club Atlètic Olesa) que van prendre part en el Campionat de Catalunya de Cros per Clubs que es va celebrar diumenge a la capital del Pla d'Urgell, coincidint amb la disputa de la 44a edició del Cros de Mollerussa-Memorial Josep Ignasi Culleré.

L'èxit més remarcable va ser l'assolit per l'equip sènior femení de Joves Atletes de Berga (JAB). El quartet configurat per Núria Artells, Núria Cascante, Vanesa Chirveches i Marta Romance va protagonitzar una lluïda actuació que va facilitar a l'entitat berguedana el títol. Les quatre corredores van figurar en el top-15 de la categoria reservada als equips sènior i sub-23 femenins. L'actuació més destacada va correspondre a Marta Romance, segona classificada amb un temps de 30 minuts i 28 segons. Només va completar el circuit amb un registre inferior (29 minuts i 32 segons) Marina Freixa (AA Catalunya).

Les prestacions del conjunt sènior masculí de l'entitat berguedana van ser notables i van permetre a l'equip integrat per Víctor Aguilera, Josep Maria Arnal, Genís Grau i Òscar Rodríguez pujar al tercer graó del podi (85 punts), rere les formacions representatives del nou campió del país per clubs, l'Associació Atlètica Xafatolls (32) i el Castillejo Running Team, segon classificat (78). L'equip del Club Atlètic Olesa (Juan Carlos Galán, Antoni Jiménez, Albert Ollé i Víctor Rodríguez) va finalitzar en vuitena posició (149 punts).

Les formacions sub-18 i sub-10 masculines de l'Avinent CA Manresa van segellar el campionat de Catalunya en les seves respectives categories. La lluïda actuació (51 punts) del quartet sub-18 integrat per Miquel Cruz, Nil Frias, Ayoub Kharbouch i Jofre Roca li va atorgar el ceptre de forma inapel·lable. No endebades, el segon i el tercer classificats, el CA Granollers i el FC Barcelona, van duplicar amb escreix els punts acumulats pels manresans (119). Per la seva banda, els atletes sub-10 Martí Hernández, Jan Manevy, Arnau Manubens i Joan Ríos van superar per només tres punts (61 a 64) el competitiu conjunt representatiu del Club Atlètic Gavà.

Els dos equips que van obtenir el subcampionat van ser la formació sub-14 femenina de Joves Atletes de Berga (Mònica Canal, Marta Mellado, Maria Plekhanova i Aina Roca) i el conjunt sub-10 femení de l'Avinent CA Manresa (Queralt Graner, Casiana Noa Iftimi, Núria Ponti i Bruna Vallribera). Les primeres només van cedir davant l'actuació de les corredores del CA Canovelles i les segones enfront les prestacions de les atletes del CE Penedès. El quartet sub-10 fermení del CA Igualada Petromiralles (Martina Acosta, Úrsula Esteban, Noa Riera i Judit Solé) va signar la tercera posició final.

Així doncs, l'últim equip de l'àmbit informatiu de Regió7 que va pujar al tercer graó del podi va ser el conjunt sub-12 masculí de l'Avinent CA Manresa (Pol Fernández, Hugo Gallardo, Eduard López i Arnau Piqué). Els 76 punts acumulats pels bagencs no els van permetre superar el CA Mollet (68) i el CA Granollers (70).