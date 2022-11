Els equips juvenil i cadet masculí del Volei Manresa van signar dues grans actuacions davant de les formacions del FS Castellar en una jornada gens bona per als dos conjunts sèniors de l'entitat. Els juvenils, per exemples, es van imposar per un clar 3-0 (25-18, 25-14, 25-18) davant d'un rival que va sorprendre a l'inici, però davant del qual els manresans van saber adaptar el seu joc. El Volei Manresa és segon de la classificació del grup D de Primera Divisió. En aquest mateix grup, l'Igualada Volei Club Verd va perdre per 2-3 contra la Torra de Claramunt en el derbi anoienc.

Pel que fa als cadets, victòria d'infart contra els vallesans per 3-2 (17-25, 25-18, 23-25, 25-22 i 15-13) després de remuntar dos avantatges visitants. Cal destacar l'actuació de Cels Martínez, un jugador infantil que va debutar en la categoria superior i va gaudir de molts minuts. En el mateix grup D de Primera Divisió, el Mestrans Igualada va caure a casa contra el CV Rubí per 1-3. Dues derrotes dures Si la base va obtenir bons resultats, no va passar el mateix amb els primers equips. El sènior femení de Primera femenina va caure derrotat per un Sant Quirze Negre molt superior per 0-3 (10-25, 24-26, 14-25) en duel avançat de la dotzena data. Van ser uns dies durs, perquè el dia anterior havia caigut, en una jornada doble, per 0-3 davant del Sant Boi (22-25, 22-25, 20-25) en un partit que es va decantar amb la remuntada santboienca en el segon parcial. En el mateix grup, el Volei Sant Fruitós va caure per 1-3 contra el Volei Rubí. Pel que fa al conjunt sènior masculí, va perdre per 0-3 (18-25, 16-25, 12-25) davant del Frankfurt Arenys i segueix sense puntuar a la Primera Estatal. En aquesta oportunitat va intentar coses noves, però no li va donar resultat. El punt positiu van ser les intervencions d'alguns jugadors suplents, amb poca experiència, que van mostrar molt bona actitud en moments difícils.