Un callussenc completa el repte de pujar 1.000 cops Collbaix en un any

Després d’haver superat 211.214 metres de desnivell, d’haver invertit 442 hores i 52 minuts i d’haver recorregut un total de 1.922 quilòmetres des del passat 6 de gener, Joan Gómez Bonamusa va culminar aquest diumenge el seu ascens número 1.000 a la muntanya de Collbaix. El callussenc d’adopció es proposa tancar l’any, el 31 de desembre, a les 12 del migdia, havent fet més gran encara el seu repte personal: pujar 1.200 vegades en un any el sostre del Bages.

Bonamusa, com és conegut, continua així i magnifica el desafiament protagonitzat pel manresà Bernat Bernabéu, que l’any passat va fer 500 vegades el cim. El callussenc havia sabut del repte de Bernabéu pocs dies abans, per Sant Esteve. Encara convalescent d’un accident de bicicleta (es va trencar la clavícula i sis costelles), Bonamusa es va proposar seguir-ne l’estela i es va fixar un objectiu: 250 ascencions el 2022.

El 6 de gener va iniciar el seu propòsit. «A mida que anava pujant un dia rera l’altre m’anava trobant millor, tant físicament com mentalment, i el 14 d’abril ja havia arribat a les 250», explica. «Llavors volia continuar. Estava en condicions de fer alguna cosa gran per a mi mateix de la qual pogués estar orgullós sempre. I vaig proposar-me arribar als 500 el juny». El dia 29 d’aquell mes, Bonamusa celebrava els cinc centenars i quedava encara molt any per endavant.

«Fer-ne cent per mes em semblava possible. Arribar a superar els 1.000, fins als 1.200. Però havia d’apretar. En els últims tres mesos he fet tres-centes pujades per arribar al centenar mensual. Ja només en queden dues-centes», diu aquest barceloní de 54 anys, aterrat al Bages en fa vint-i-quatre per formar una família amb la manresana Judith Serra.

En aquests mesos, Bonamusa ha descobert qualitats de si mateix que no coneixia a fons: la perserverança, la constància. «Tothom és bo en alguna cosa, n’estic convençut, i jo sóc bo en persistir, en obstinació», diu el callussenc, que vol dotar la seva aventura d’una aurèola social, solidària. «Vull ajudar algun col·lectiu, posar el meu granet de sorra, col·laborar en la investigació de les malalties minoritàries. Vull fer 1.200 samarretes sobre el repte, buscar patrocinadors, certificar-les i vendre-les per destinar tots els beneficis a ajudar».

La seva aventura ha estat solitària, però en el miler d’ascensos ha conegut molts bagencs que acostumen a pujar Collbaix. «A mi em va encoratjar Bernabeu i jo estic esperonant altres persones quan els explico què és el que faig. He conegut gent molt maca que em dona ànims i a qui jo animo a provar-ho, a arribar fins on puguin. No hi ha res impossible, tothom pot fer-ho. Hi ha qui té mandra o por a fer exercici, de sortir a la natura, però és una activitat que et porta a descobrir un món nou, físic i mental. I al Bages tenim la sort de disposar de magnífics espais naturals». «Collbaix continuarà al mateix lloc d’aquí a cinquanta anys. Jo només hi hauré estat de pas. Hem de ser molt conscients de la natura, respectar la muntanya», alerta.

El repte de Collbaix no és purament esportiu per a Bonamusa, practicant habitual de ciclisme de muntanya i de carretera i també barranquista. És un desafiament respecte de si mateix, per connectar, diu «amb la natura, amb la vida. No pot ser-ho tot, la feina». «A mi no m’agrada la competició, el que m’agrada és competir amb les meves pròpies possibilitats». Per fer el repte de Bonamusa cal temps, del qual ell disposa perquè la seva feina, de dissenyador gràfic, li permet organitzar-se l’horari laboral. «He pujat a les 6 del matí, al vespre, festius... Fer ascensos em permet tenir la ment lliure i puc pensar també en la meva feina, que és creativa».

Alguns dies ha fet el cim 10, 11, 12 vegades. El seu rècord, assolit el mes de setembre, són 14. «Només he fallat seixanta dies des del 6 de gener. Per la feina, per no trobar-me bé, per descansar, per vacances». En aquest temps ha destrossat tres parells de bambes i s’ha aprimat deu quilos.

Per a l’any que ve, Bonamusa ja es proposa un altre repte: culminar tots els 3.000 de Catalunya. «Tinc vertigen, però la constància també et fa superar les teves pors». Continuarà pujant Collbaix, però ja sense cap xifra com a meta. «Tant de bo la meva experiència serveixi perquè algú m’agafi el relleu i pugi la muntanya 1.201 cops. O més».