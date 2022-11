Ja eliminat des de la penúltima jornada de la fase de grups, el Barça s'ha plantat aquesta nit al camp del Viktoria Pilsen amb la necessitat de guanyar per evitar no fer més gran la ferida i ho ha aconseguit en tombar els txecs per 2-4.

Xavi Hernández ha sortit amb un onze inèdit, amb Iñaki Peña a la porteria, Pablo Torre al mig del camp i Ansu Fati fent de nou, i el primer gol ha tardat en arribar, al minut 6, obra de Marcos Alonso. Ferran Torres ha fet els dos següents, al 44 i al 55, i Pablo Torre ha aprofitar la seva oportunitat per fer el quart al 75. Tomás Chory ha fet els dos del Pilsen (minuts 51 i 63). Consulta les estadístiques del partit.