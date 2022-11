Després d’encaixar la segona derrota a la lliga al feu de l’AEM Lleida B, el CF Igualada va golejar el CFF Manu Lanzarote (5 a 0). Una pilota recuperada per Laia García Peke a l’àrea de penal de l’oponent va permetre a l’anoienca assistir Maria Gallego per tal que la davantera obrís el marcador (min 16). Quinze minuts després, un servei en profunditat de Laura Marcet va habilitar Marina Salanova per encarar i batre la portera visitant. Les amfitriones van sentenciar el duel abans del descans (min 43), gràcies a un potent xut de Mar Serracanta (3 a 0). A la represa, Pauli Bohigas (min 75) i Salanova (min 80) van arrodonir la golejada que permet a les blaves mantenir el primer lloc a la classificació (15 punts).