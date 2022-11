El Barça es va acomiadar de la Champions abans d’afrontar la Lliga Europa assajant pel nivell que li pot venir. Bé, de fet tindrà molta sort si troba algun rival fluix com un Viktoria Pilsen que, malgrat les seves limitacions, li ha marcat tres gols en dos partits i ahir, dos pals. És cert que els barcelonistes sortien amb un equip de circumstàncies però, malgrat la victòria, no va convèncer, va perdre el control en molts moments i el resultat, i els 2,8 milions d’euros que s’endú cap a casa, van ser el millor del dia.

Xavi va situar Kessié en el pivot, una posició estranya per a l’ivorià, i Ferran de davanter centre. El primer quart d’hora va ser de domini continu dels blaugrana, ahir de gris, que van tancar el rival a l’àrea. I el gol va arribar aviat. Marcos Alonso va estar en la gènesi i la resolució. Va tallar una esfèrica i va anar endavant. Va cedir a Ferran i aquest a Ansu. El seu xut el va deixar mort Stanek damunt de la línia i Marcos, que no s’havia aturat, va afusellar el primer.

Tot semblava molt fàcil davant d’un conjunt feble, però aquest va avisar als 20 minuts, en una rematada de Chorý al travesser d’Iñaki Peña. Els txecs es van animar i això va deparar un partit més obert i sense control. Piqué va posar a prova el porter i Peña va treure un mà a mà amb Vlkanova. Per sort, gairebé totes les accions locals acabaven en fora de joc. En canvi, les del Barça feien perill.

Ansu, erràtic com tota la temporada, no va arribar a una cessió d’Alba i Ferran, tot seguit, va disparar desviat. Quan la primera part ja moria, Alba va trencar el fora de joc i va assistir a Ferran, amb el cap, perquè anotés el segon. L’assistent va indicar fora de joc del lateral, però el VAR el va corregir. Per fi una decisió a favor, tot i que massa tard.

Més descontrol

El 0-2 semblava que havia de donar més tranquil·litat, però no va ser així. La segona part encara va ser més descontrolada que la primera i es va notar de seguida, quan Pablo Torre va cometre un penal innecessari per empenta al davanter centre Chorý. Aquest mateix el va transformar i donava vida al partit.

Però va durar poc, perquè gairebé en la següent jugada, Raphinha va combinar bé amb Ferran Torres per la banda dreta i el davanter valencià va xutar doblegant les mans del millorable porter Stánek. El partit estava en aquell moment en què el Barça podria pensar en una golejada, però no va ser així. El Viktoria, que no jugarà més a Europa aquesta temporada, va pensar que calia anar a l’atac i va trobar el segon gol en una centrada per la banda esquerra que va rematar tot sol Chorý, en una acció en què Marcos Alonso va estar tan malament com Piqué el dia a de l’Inter.

A sobre, Kessié es va lesionar quan sortir amb la pilota controlada. L’estrebada muscular de l’ivorià va provocar l’entrada de Casadó i, amb el vallesà al camp, va semblar que el Barça tenia més ordre. A un quart d’hora per al final, Raphinha va fer una gran passada des del mig del camp i va deixar sol Pablo Torre. En cantàbric va apuntar al cap del porter i va anotar el quart, en una acció en què es va lesionar en pagar tanta inactivitat. El partit semblava decidit, però els últims minuts del Barça van ser molt dolents i el Pilsen hauria merescut més. Digne epíleg, quant al joc, a una Champions per oblidar.