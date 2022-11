Els organitzadors de la Berga Santpedor volen aplegar un miler de participants

Una munió de ciclistes, corredors i caminants tornaran a recórrer les pistes, senders i corriols que es troben entre la capital del Berguedà i la bagenca vila de Santpedor el proper diumenge, 13 de novembre, a partir de les 7 hores. No endebades, des de fa mesos, els membres del Centre Excursionista 2x2 Santpedor treballen per bastir una reeixida 37a edició d’aquest esdeveniment de caràcter estrictament participatiu.

Tal com va detallar el president de l’entitat, Antoni Puiggròs, a Regió7, «dimarts a la nit, més de 460 persones ja havien tramitat la seva inscripció. És una quantitat de reserves similar a la que teníem ara fa un any quan encara hi ha més d’una setmana de marge per tramitar-la».

Després del parèntesi del 2020, el segon que es registra des que es va instaurar la Berga Santpedor, l’anhel de fer esport de molts ciutadans va propiciar que el 2021 la clàssica prova tornés a superar la xifra del miler de participants, una consecució que el Centre Excursionista 2x2 Santpedor espera repetir enguany.

L’oferta bàsica de la Berga Santpedor és, en essència, la mateixa que en la primera edició: un circuit de 59 km per als ciclistes i de 53 per als corredors i caminants que uneix ambdues poblacions passant per Avià, Casserres, Viver i Serrateix, Navàs i Castellnou de Bages. Els ciclistes poden completar el recorregut amb bicicleta de muntanya o de gravel i, des de l’edició del 2019, també amb bicicleta elèctrica o ebike. Fins i tot, aquest octubre «un grup d’esportistes s’ha interessat per fer la Berga Santpedor amb uns patinets elèctrics que disposen d’un tipus de rodes que els habiliten per recórrer pistes forestals i camins rurals. Tot i això, encara ens han de confirmar la seva presència», revela Antoni Puiggròs. A hores d’ara, la majoria d’esportistes que fan la Berga Santpedor la completen amb bicicleta. L’any passat, només 188 persones van apostar per l’opció de córrer o caminar.

La capacitat de fidelitzar un nombre significatiu de participants del territori i d’atreure, edició rere edició, ciclistes i corredors que viuen la seva primera Berga Santpedor és una de les claus de la vitalitat de l’esdeveniment. Segons les dades facilitades pel Centre Excursionista 2x2 Santpedor, més de la meitat dels participants a l’edició del 2021 (551 de 1.008) van viure el seu bateig de foc a l’emblemàtica prova i 172 esportistes van repetir l’experiència per primera vegada. La prova va aplegar a ciclistes i corredors de poblacions d’arreu del país, entre les quals Cassà de la Selva, Girona, l’Hospitalet de l’Infant, Lleida, Reus, Sant Esteve d’en Bas, Sils, Sitges, Tarragona i Valls, a més de ciutadans del Principat d’Andorra (7) i de França (2).

Després de quasi quatre dècades, l’organització de la Berga Santpedor segueix mobilitzant centenars de santpedorencs. Aquesta setmana, els alumnes de totes les escoles de la població i de Castellnou de Bages «personalitzen» les marques que guiaran els participants el proper diumenge, 13 de novembre. D’altra banda, un any més, l’organització compta amb la implicació de més de 200 voluntaris per facilitar el millor servei possible als esportistes. Gaudir de l’experiència requereix una inversió de 22 euros. Les inscripcions es poden tramitar, fins el divendres, 11 de novembre, als establiments col·laboradors o al lloc web del Centre Excursionista 2x2 Santpedor.