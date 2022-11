El pilot solsoní Miquel Pujol es va proclamar campió de Catalunya d’enduro (Categoria: Elit) després de la disputa de la cinquena i darrera prova de la competició, que es va desenvolupar al calderí circuit del Canadell (el Moianès), diumenge. L’organització de la decisiva cursa va anar a càrrec de Moto Club Manresa, entitat que va preparar un circuit de 47 km caracteritzat pels nombrosos trams lents i revirats i per la lògica sequedat del terreny. Un total de 133 pilots de diverses categories van participar a la prova.

En la cursa de la categoria Elit, el triomf parcial va correspondre al pilot del MC Igualada Jordi Sala, que només havia participat, i sense gaire sort, en una cursa del campionat, la celebrada al Berguedà. Sala es va imposar a Pujol i al tercer classificat, l’osonenc Sergi Casany. En la classificació final de la competició, el solsoní Miquel Pujol ha sumat 85 punts gràcies al fet d’haver signat quatre segones posicions en cinc curses. No n’ha guanyat cap, però ha estat el més regular, sobretot gràcies al fet que el seu principal oponent, el nargonès Jaume Betriu, guanyador de dues carreres i segon classificat en una tercera, no ha pres part en les dues darreres proves, ja que després de recuperar-se d’una lesió s’ha centrat en l’estatal i el mundial. Sala, finalment, ha estat tercer a la general.

Pel que fa a la resta de categories, María San Miguel va guanyar la competició femenina, tant la cursa, com el campionat, aquest davant d’Alba Vilaplana i Judit Solà. En E-125 2T, Àlex Puey també ha segellat el doblet i ha superat Aleix Saumell a la general, que només va poder ser quart a Calders, i que ha quedat empatat a la general amb Yago Domínguez, tercer al circuit del Canadell.

En la categoria Júnior Open, victòria per a Francesc Aguilar, que va superar Sergi Conesa en la cursa i el seu germà Pau en la general. El Trofeu Júnior ha estat per a Jesús Ferreres, tot i que l’última cursa de la categoria la va guanyar Oriol Solsona. D’altra banda, en la categoria Màsters 45, David Serra va vèncer en la prova i Dani Ollés, en el campionat. I en Màsters 55, triomf parcial per a Àlex Llobet i final per a Carlos López.

A més, en la resta de categories del campionat de Catalunya d’enduro, en sènior B 2T es va imposar Joan Miquel Munar en la cursa i Miquel Lluch en la general; en sènior B 4T, domini absolut d’Oriol Casany; en sènior C 2T, Albert Fernández va ser el millor en la seva única aparició de l’any i el trofeu va ser per a Pere Xavier Montané. Finalment, en sènior C 4T, victòria parcial d’Édgar García i definitiva per a Joan Carles Guillén.