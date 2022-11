«Encara ens queden uns dies per compartir bons moments junts, com hem fet aquests quinze anys [...] Has estat, ets i seràs part de la història d’aquest club, el teu club [...] I te’n vas deixant un llegat [...]». Aquests són els paràgrafs més remarcables de l’emotiu missatge de comiat que Busquets va publicar a Instagram per a Gerard Piqué.

El món del futbol va remetre ahir una allau de missatges d’agraïment al central del Barça que avui podria ser titular en el seu últim partit com a blaugrana. Jules Kounde i Eric Garcia es van lesionar a l’estadi de Mestalla i, ahir, encara no es van poder entrenar a les ordres de Xavi Hernández. Un tercer central, Ronald Araujo és baixa d’un temps ençà i Andreas Christensen acaba de recuperar-se d’una lesió. Per tant, el duet de centrals titular més probable que podria alinear el conjunt blaugrana contra la UD Almeria (21 hores) seria el configurat per Gerard Piqué i pel lateral esquerre Marcos Alonso.

El santpedorenc Pep Guardiola, el tècnic que va aterrar al primer equip el curs esportiu 2008-89, conjuntament amb el central i Sergio Busquets, va lloar durant la roda de premsa prèvia al partit d’aquest cap de setmana del Manchester City FC el caràcter guanyador del barceloní. «Ha estat un jugador per als gran partits, mai se’n perdia un i sempre jugava bé contra els equips grans». «Totes les formacions necessiten aquest tipus de jugador», va reblar.

L’actual entrenador del Barça, Xavi Hernández, va emfasitzar que Gerard Piqué «tenia contracte i decidir deixar-ho ara és un gest de grandesa». L’egarenc va reconèixer que, «segurament, he tingut un pes important en la seva decisió, però ha estat per al bé del club». Xavi va reflexionar que «no sé si he estat just o no» amb el central. «De ben segur, he estat sincer i honest» amb Gerard Piqué, va explicitar. Finalment, el tècnic va admetre que Gerard Piqué podria ser president del Barça en el futur. «Pot ser el que ell vulgui. Per la seva capacitat de lideratge, per la personalitat que transmet».

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va considerar que Gerard Piqué «sempre serà un referent per als culers. Ha demostrat amb escreix la seva estima pel Barça».

Molts futbolistes van voler donar suport al central en arribar l’hora dels adeus. El seu company a la selecció i exjugador del Reial Madrid Sergio Ramos va fer-ho amb gràcia. «T’ho dic en andalús. ¡Que te quiten ‘lo bailao’! Gaudeix de la vida!».