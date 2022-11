Gerard Piqué va agafar dijous mig món a contrapeu: va anunciar per sorpresa que deixa el Barça i que la seva marxa és immediata: aquest dissabte jugarà el seu últim partit com a blaugrana a l’Spotify Camp Nou (si és que Xavi el fa jugar). El que sí que farà el club és fer-li un homenatge previ al partit d’aquesta tarda contra l’Almeria (21.00 hores). La premissa és clara: «Acomiadar per la porta gran Piqué», ha anunciat l’entitat en un comunicat.

El FC Barcelona ha preparat una sèrie d’accions que serviran per rendir homenatge a un futbolista que ha disputat 615 partits oficials, ha guanyat 30 títols i ha viscut moments inoblidables. La primera de les activitats tindrà lloc minuts abans del partit: es desplegarà una lona gegant amb la paraula ‘Sempr3’, fent un joc de paraules amb l’històric dorsal ‘3’ del defensa, que lluirà sobre la gespa estadi, ha indicat el club. Instants després, els jugadors del Barça sortiran a escalfar-se al camp amb el nom de Piqué escrit a cadascuna de les samarretes, a més del ja esmentat ‘Sempr3’ també al pit. Finalment, el videomarcador de l’Spotify Camp Nou projectarà un vídeo sobre la seva trajectòria com a blaugrana.