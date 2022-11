El FC Barcelona ha guanyat 2 a 0 en un dels partits més emocionants que es recorden. Gerard Piqué, un dels millors centrals de la història, es va acomiadar del Camp Nou amb un sentit homenatge i el seu Barcelona es converteix en líder provisional de LaLiga Santander després d'imposar-se per 2-0 a l'Almeria.

El defensa català, campió de tot amb el conjunt blaugrana, va rebre un merescut tribut abans i quan va ser reemplaçat per una afició lliurada a un jugador que ha aconseguit una trentena de títols amb el seu equip i que s'ha convertit en llegenda culer. Va sortir de la gespa pràcticament entre llàgrimes sota una tremenda ovació.

Xavi Hernández li va concedir la titularitat per a una data tan assenyalada. L'emoció pel seu adeu va estar acompanyada pel resultat esportiu que deixa al Barcelona al capdavant de la taula amb dos punts d'avantatge sobre el Reial Madrid, que visitarà el dilluns al Rayo Vallecano en l'últim partit de la tretzena jornada.

El Barcelona va tirar endavant el partit sense grans parenceries i amb algun esglai, com una galopada del belga Largie Ramazani, que no va saber culminar davant el meta alemany Marc-Andre Ter Stegen i alguna aproximació perillosa del bloc d'Almeria.

El polonès Robert Lewandowski aquesta vegada no va marcar. Fins i tot va fallar un penal als 7 minuts. Ho van fer el francès Ousmane Dembele (m.48), amb un tret suau col·locat al costat del pal, i el neerlandès Frenkie de Jong (m.62), en aprofitar un rebutgi del porter Fernando a un tir de Ansu Fati.

Entre tots dos van sentenciar el partit i només va quedar esperar al moment en el qual Piqué deixés el camp. Va ocórrer a sis minuts del final. Va ser reemplaçat pel danès Andreas Christensen. Es va llevar el braçalet, va abraçar als seus companys i es va retirar emocionat saludant a una afició lliurada en la qual ha deixat un record inesborrable.

Osasuna va prolongar el seu estat de gràcia gràcies a la inspiració de l'argentí Chimy Ávila i va amargar el debut de Carlos Carvalhal com a tècnic del Celta en emportar-se el triomf de l'estadi de Balaídos per 1-2, la qual cosa li instal·la provisionalment en la zona europea.

El bloc de Jagoba Arrasate, que ha sumat deu dels últims dotze punts disputats, va tenir en el Chimy a una figura estel·lar. Va obrir el compte als 8 minuts amb un magnífic tret creuat i amb una potent rematada de cap (m.28) va desequilibrar de nou el xoc després que Iago Aspas l'hagués igualat (m.19).

El Celta, que no guanya des del 2 d'octubre, va tractar de recompondre la figura i evitar una nova ensopegada. Per moments va somiar que podria almenys salvar un punt quan el col·legiat va decretar penal (m.78) per mà, però després de consultar el vídeo va fer marxa enrere a la seva decisió, la qual cosa li deixa a baix i amb possibilitat de caure a zona de descens si el Sevilla venç aquest diumenge el derbi al Betis.

El Valladolid va aprofitar la visita del cuer Elx per a sumar un nou triomf (2-1) i continuar afermant la permanència. Va poder guanyar per un resultat més inflat, però li ho va impedir el meta Edgar Badía, pletòric en Zorrilla.

Javi Sánchez (m.40) i Roque Mesa (m.46), després d'una magnífica passada de l'equatorià Gonzalo Plata, van encaminar el tercer triomf seguit a casa de l'equip de José Rojo 'Pacheta', encara que entri Badía i una diana de Josán Fernández (m.63) no li van permetre respirar tranquil fins al xiulet final. El tècnic argentí Jorge Almirón segueix sense conèixer la victòria.

David Soria va permetre al Getafe salvar un empat a zero davant el Cadis en el Coliseum Alfonso Pérez en un altre duel amb la permanència com a objectiu.

Va haver-hi quatre centrals lesionats, els locals Diumenges Duarte i Djene Dakonam i els visitants Víctor Chust i Fali, tres expulsats, els getafenses Gastón Álvarez i Portu i el cadista Luis Hernández, i un llançament de falta al pal del turc Enes Unal en l'última acció del xoc que podia haver significat, després de tantes dificultats, el triomf de l'equip madrileny.

Les taules deixen al Cadis en zona de descens, empatat amb Celta i Espanyol, i al Getafe amb tres punts de marge respecte a la zona vermella.