La centrecampista del Llevant UD (Lliga Femenina) Paula Fernández va ser convocada ahir per la màxima responsable tècnica de la selecció sub-23, Laura del Río, per jugar el partit de caràcter amistós que el combinat estatal disputarà contra Bèlgica el proper dijous, 10 de novembre, a l’estadi KRC de Genk (16 hores). La santfruitosenca ja va jugar un altre amistós amb la selecció sub-23 el mes de setembre passat a Suècia. La convocatòria de Del Río la completen Paula Arana, Ane Elexpuru, Nerea Nevado i Oihane Valdezate (Ath. Bilbao); Sonia García (At. Madrid); Gemma Font, Ariadna Mingueza i María Pérez (FC Barcelona); Sílvia Lloris i Paula Tomás (Llevant UD), Aida Esteve, Lucía Pardo i Itziar Pinillos (Madrid CFF); Lorena Navarro i Lucía M. Rodríguez (Real Madrid CF); Cecília Marcos, Elena Lete, Adriana Nanclares i Mirari Uría (Reial Societat), Ana Marcos i Ascensión Martínez (València CF) i Maria Llompart (Vila-real CF).