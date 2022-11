El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) s'ha coronat campió del món de MotoGP en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, última prova del Mundial de motociclisme, després de finalitzar novè i defensar la seva renda en la general per davant del francès Fabio Quartararo (Yamaha), al qual no li ha faltat la seva quarta posició a Xest, mentre que l'espanyol Alex Rins ha conquistat la victòria en el comiat de Suzuki del campionat.

D'aquesta manera, 'Pecco' conquista el seu primer títol de la categoria reina, que uneix el seu campionat de Moto2 aconseguit el 2018, i relleva precisament el seu gran adversari d'aquesta temporada, que no ha pogut revalidar el tron. A més, ofereix al motociclisme italià el 80è títol de la història en el Mundial.

Per la seva banda, Alex Rins ha acomiadat el campionat amb un sòlid triomf per davant del sud-africà Brad Binder (KTM) i del també espanyol Jorge Martín (Ducati), un podi amb el qual MotoGP ha dit adeu fins el 2023, ja sense Suzuki als garatges.

Amb el bicampió del món de Fórmula 1 Fernando Alonso com a testimoni des del box d'Aprilia, l'última cursa de la categoria reina ha malbaratat tensió i emoció des que s'han apagat els semàfors, quan Alex Rins (Suzuki) s'ha aconseguit posar al capdavant de la cita per davant del 'poleman' Jorge Martín (Ducati).

Quartararo --que sortia quart-- ha notat des del començament l'alè de Bagnaia, que en només unes corbes ha aconseguit remuntar des de la vuitena plaça per superar el llavors vigent campió del món i fer sorgir les hostilitats.

El niçard, conscient que només un triomf li donaria el títol --unit a un quinzè lloc o pitjor de 'Pecco'--, s'hi ha deixat l'ànima per tornar a avançar al transalpí, que, lluny de ser conservador, ha entrat de ple en la batalla, amb passades i fins un toc en les primeres voltes.

A poc a poc, les coses s'han anat establint, amb 'El Diable' oscil·lant entre el quart i el cinquè lloc i Bagnaia que ha caigut fins al novè, suficient per coronar-se campió del món de MotoGP i per ser el primer pilot italià a guanyar amb una moto italiana en els últims 50 anys. El nou vegades campió del món Valentino Rossi, fins ara l'últim transalpí a coronar-se en la categoria reina (2009), ha estat dels primers a felicitar el nou campió.

Per darrere, Aleix Espargaró (Aprilia) s'ha hagut de retirar en el primer tram per problemes mecànics en l'última cursa de la millor temporada de la seva vida, mentre que Repsol Honda ha posat fi al seu mal curs amb les totes dues motos fora després de les caigudes de Pol Espargaró i de Marc Márquez. Tampoc no ha acabat Maverick Viñales (Aprilia), que se n'ha anat a terra quan quedaven 12 voltes.

Joan Mir (Suzuki), en la seva última cursa abans d'anar-se'n a Repsol Honda, ha acabat sisè, Raúl Fernández (KTM), dotzè, i Alex Márquez (Honda) ho ha fet dissetè.