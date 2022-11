La possibilitat que el Covisa Manresa encaixés una derrota a la pista del líder FC Cerdanyola era plausible. L’inesperat va ser com es va produir i el tendenciós arbitratge que va condicionar el desenvolupament del joc i el marcador final (5 a 3).

Quatre decisions errònies van afavorir l’avantatge que van adquirir els amfitrions durant els primers deu minuts. El primer i el segon gol dels verds es van produir després que el duet arbitral ignorés dues faltes evidents comeses sobre els manresans Santa i Lavado. Tot i el marcador advers (2 a 0), el Covisa Manresa FS no es va destarotar i Carles Lavado va minimitzar la diferència. O això semblava. El gol del santjoanenc va ser anul·lat per una hipotètica falta prèvia i, tot seguit, els àrbitres no van concedir la llei de l’avantatge quan un jugador blanc-i-vermell encarava en solitari el porter Ramon. Carles Ambrós (min 14) va reduir el desavantatge a la mínima expressió i Terri va replicar de seguida (min 19) el tercer gol dels amfitrions (3 a 2). Tot i les adversitats, el Covisa Manresa FS competia al feu del líder. Una errada defensiva dels visitants tot just iniciar-se el segon acte va facilitar a Sergi Amores completar el seu hat-trick (4 a 2). A més, l’expulsió per doble targeta groga de Gerard Noguera va permetre al FC Cerdanyola ampliar l’avantatge quan tenia superioritat numèrica. En els últims deu minuts del duel, els àrbitres no van considerar punible una agressió de Sergi Amores a Carles Lavado.