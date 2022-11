El CE Manresa ha obtingut aquest diumenge a la tarda un empat de prestigi al camp d'un històric com l'Hèrcules (1-1) en un duel en què els homes de Ferran Costa han tingut l'oportunitat fins i tot de vèncer davant d'un adversari que ha jugat des del final de la primera part amb inferioritat, que ha estat de dos homes en el quart d'hora final. Si els blanc-i-vermells haguessin vençut es posaven líders. Ara són quarts, a dos punts del Terol i amb l'Espanyol B un punt a davant i empatats amb la Peña Deportiva.

L'Hèrcules ha dominat els primers minuts, creant perill per la dreta del seu atac, i d'aquí ha arribat el seu gol, als vuit minuts. Una centrada d'Espinosa ha estat aprofitada per Alvarito per anotar l'1-0. A partir d'aquí, el futbol es va equilibrar, sobretot per la banda del lateral Salva, i tot ha canviat al minut 45. Maxi Ribero ha comès penal sobre Noah i ha vist la targeta vermella directa. Marc Martínez ha transformat la pena màxima amb mestria.

La segona part ha començat amb el partit igualat i Putxi ha tingut la gran ocasió per desempatar amb un xut que va anar al travesser. El Manresa s'ha fet amb el control del joc, i encara més quan el central local Truyols ha estat expulsat per vermella directa per falta a Jaume Pascual. Tot i el domini, les centrades i les aproximacions, el Manresa no ha pogut anotar el segon gol, però marxa d'un estadi mundialista com el Rico Pérez amb un punt positiu.

