El Sala 5 Martorell va encaixar una dolorosa derrota a la pista del Caja Rural Atlético Benavente FS (8 a 2) en un duel condicionat per les sis baixes amb les quals els del Baix Llobregat es van desplaçar a terres castellanolleoneses. Víctor González no va poder disposar del tanca Abdelmalik Akarkach; els ales Dani Castro, Roger Bermusell i Fouad, ni del pivot Èric Panés, per lesió, i tampoc del tanca Marc Mármol per raons personals. Tot i això, els martorellencs van mantenir opcions de puntuar fins a les acaballes del primer període, quan Ferran Ruiz Ferru va marcar el 2 a 1. En els primers minuts de la represa, els amfitrions van sentenciar la seva segona victòria a la lliga.