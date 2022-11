El Barça va exhibir galons ahir a la tarda a Valdebebas i va deixar clar al Madrid que encara ha de menjar moltes sopes per situar-se al nivell del campió de les tres últimes lligues. Marcant la línia des de l’inici del partit, les blaugrana es van refermar en el liderat i van escombrar un rival que afrontava el duel amb l’aval d’un brillant inici de temporada, tant al campionat domèstic com a la Champions. Els gols de Cronogorjevic, Patri, Aitana i Rolfo van sentenciar el novè duel entre els dos equips en totes les competicions des de l’arribada de les merengues al futbol femení: de moment, 9 de 9 per a l’intractable FC Barcelona.

Giráldez va triar Pina per cobrir la baixa de Mariona i va situar novament Cronogorjevic a l’extrem dret. En el minut 4, i després que Geyse hagués fet lluir Misa, un dia més la millor del seu equip, i Patri hagués enviat un cop de cap al travesser, la suïssa va pentinar una centrada de la mateixa Patri des de l’esquerra i va posar el 0-1 en el marcador. Un minut després, Cronogorjevic va tenir una gran ocasió que Misa va avortar. El Barça va agafar la pilota i va invalidar tot intent del Madrid de pressionar. Traient la pilota amb solvència i buscant l’esquena de la defensa, les blaugrana van anar sumant ocasions i Misa grans aturades. Aitana s’oferia constantment i Pina col·laborava sense descans en la circulació de la pilota, amb Geyse percudint com un autèntic maldecap per a la rereguarda local. Una badada defensiva no la va poder aprofitar Esther al 37, en l’únic xut blanc del primer temps. Poc després, Patri va recollir un córner per afusellar la porteria blanca. Amb 0-2, el Madrid va tornar del vestidor amb voluntat de pressionar i tenir la pilota, però el Barça només va patir en un xut de Zornoza al pal poc després que Aitana sentenciés amb el 0-3. Rolfo, molt activa i mantenint un duel tens amb Athenea, va tornar a superar Misa per signar una golejada que es va quedar curta.