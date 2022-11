El Manchester United, el rival més fort que podia tocar, serà l'adversari del FC Barcelona en els setzens de final de la Lliga Europa, segons el sorteig que s'ha fet aquest migdia a Nyon. Cristiano Ronaldo, per tant, tornarà a un Camp Nou que no visita des que va fer-ho com a jugador de la Juventus el 2020, en un duel en què va marcar dos gols i va impulsar el seu equip a guanyar per 0-3.

L'equip que ara entrena Erik ten Haag, extècnic de Frenkie de Jong a l'Ajax, també compta amb l'exmadridista Casemiro a l'equip. El seu inici de temporada no ha estat bo, però havia encadenat bons partits fins a la seva derrota d'aquest cap de setmana per 3-1 contra l'Aston Villa d'Unai Emery. En la fase de grups va quedar segon per darrere de la Reial Societat, contra la qual va caure a casa però a qui va guanyar dijous passat al Reale Arena. L'últim cop en què el Barça i el United es van enfrontar va ser en els quarts de final de la Lliga de Campions del 2019, amb triomf blaugrana a Old Trafford per 0-1 i nova victòria a casa per 3-0. Els dos partits anteriors van ser dues finals de la Champions, la del 2009, amb 2-0 a Roma, i la del 2011, amb 3-1 a Wembley. El United no guanya el Barça des del 2008, quan el va deixar fora de la màxima competició amb un 0-0 al Camp Nou i un 1-0 a casa, amb gol de Paul Scholes. Un avinyonenc a setzens Els setzens de final de la Lliga Europa tindrà representació bagenca en la persona d'Albert Capellas, l'entrenador del Midtjylland danès, que es veurà les cares amb l'Sporting de Portugal. L'anada es jugarà a l'estadi José Alvalade de Lisboa i la tornada, a casa. L'altre equip de La Liga en el sorteig era el Sevilla, que jugarà contra el PSV Eindhoven de Ruud van Nistelrooy. L'eliminatòria té dos atractius, la tornada de l'equip andalús a Eindhoven, on va guanyar la seva primera UEFA o Lliga Europa, el 2006, i l'enfrontament amb el també exblaugrana Luuk de Jong, que va fer dos gols per als sevillans en el seu últim títol europeu, contra l'Inter, a Colònia, el 2020. Els altres dos equips de La Liga que es mantenen vius en la Lliga Europa, el Betis i la Reial Societat, han quedat exempts d'aquesta ronda ja que van ser primers de grup en la fase inicial. Aquests són els enfrontaments: Vuitens de final Anada, 16 de febrer/Tornada, 23 de febrer del 2023 FC Barcelona-Manchester United Juventus-Nantes Sporting CP-Midtjylland Shakhtar-Rennes Ajax-Union Berlín Leverkusen-Mònaco Sevilla-PSV Eindhoven Salzburg-Roma