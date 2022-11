La judoka del Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès i de l'Esport7 Noelia Jardo va aconseguir la medalla de bronze en la Supercopa d'Espanya que es va disputar a Barcelona. D'aquesta manera, a més, s'assegura una plaça per al Campionat d'Espnaya absolut, que s'ha de disputar el mes vinent a Pamplona.

Amb aquesta victòria, Jardo se situa en la tercera posició del rànquing de Copes d'Espanya en la categoria de menys de 48 quilos, la qual cosa li atorga el passaport per a la capital navarresa, on ella mateixa i el seu company Pol López ja hi van quedar tercers fa un parell de setmanes en una altra Supercopa.