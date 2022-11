El CB Martorell va cedir la cinquena derrota de la temporada, a casa, davant del Joventut de Badalona B per 52-67. Amb aquesta, els del Baix Llobregat encadenen quatre derrotes consecutives i no poden comptar amb Albert Valle, el seu millor jugador. El partit va començar amb molta igualtat i els martorellencs van saber jugar de tu a tu amb un Joventut que presenta un equip molt jove, però amb jugadors que tenen experiència internacional en categories formatives. Un mal segon quart va lapidar les esperances dels locals, que només van anotar 8 punts pels 19 dels visitants. El darrer període se’l van endur els del Baix Llobregat, que es van arribar a apropar al marcador i es van situar per sota dels 10 punts de desavantatge, però el talent badaloní es va acabar imposant.