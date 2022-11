El Manchester City del santpedorenc Pep Guardiola jugarà contra l'RB Leipzig en els vuitens de final de la Lliga de Campions, segons el sorteig que s'ha fet aquest migdia a Nyon. Els dos equips ja es van enfrontar en la fase de grups de la temporada passada, amb triomf anglès per 6-3 a l'Etihad Stadium i un 2-1 intranscendent per als alemanys en la tornada. El Leipzig, a més, va ser rival del Reial Madrid en el seu grup d'aquesta temporada i ha estat l'únic equip que, de moment, ha derrotat als blancs aquesta temporada, en vèncer per 3-2. Es pot dir, per tant, que el conjunt citizen ha estat força afortunat en el sorteig per als partits que tindran lloc entre les dues últimes setmanes de febrer i la primera quinzena de març

Dues finals anticipades Les grans bombes del sorteig, però, han arribat amb dos aparellaments estrella. El primer serà la reedició de la final de la temporada passada entre el Liverpool i el Reial Madrid, amb l'anada a Anfield. Els dos equips s'han enfrontat en les dues últimes temporades i la sort sempre ha estat al costat de l'equip madridista, que va eliminar els anglesos en els quarts de final de fa dues temporades i el va vèncer a la final de la passada per 0-1 a Saint-Denis amb un gol de Vinícius. L'altra gran eliminatòria serà la que enfrontarà el París Saint-Germain i el Bayern de Munic, dos dels grans favorits al títol. L'anada serà al Parc dels Prínceps, ja que els francesos van perdre la condició de primers de grup en l'últim minut de la fase de grups a mans del Benfica, que va derrotar per 1-6 el Maccabi Haifa i va marcar els gols necessaris per avançar el conjunt de Messi i Mbappé. PSG i Bayern ja es van enfrontar en una vibrant eliminatòria de quarts de final de l'edició del 2021 en què els bavaresos tenien la baixa de Lewandowski i els parisencs es van acabar imposant en vèncer per 2-3 a l'Allianz i caure per 0-1 a casa, quan encara valien els gols a fora de casa. Aquest ha estat el resultat del sorteig Vuitens de final Anada 14/15 i 21/22 de febrer. Tornada, 7/8 i 14/15 de març del 2023 RB Leipzig-Manchester City Bruges-Benfica Liverpool-Reial Madrid Milan-Tottenham Eintracht Frankfurt-Nàpols Dortmund-Chelsea Inter-Porto París SG-Bayern