Tenint en compte que l’Igualada havia empatat quatre dels cinc partits disputats fins ahir, no era estrany esperar unes altres taules ahir a les Comes. I és el que va succeir. El duel entre els blaus i la Pirinaica va veure un empat (1-1) que segurament interessa més als manresans, que han encadenat una bona línia de resultats i per als quals treure un punt de Les Comes és un resultat positiu.

En l’enfrontament d’ahir hi va haver moments per a tots dos equips, dos gols molt seguits i una segona meitat de dues cares que va provocar que la victòria hagués pogut caure cap a qualsevol de les dues bandes. D’aquesta manera, els primers minuts van ser dominats territorialment pels bagencs, que ahir tenien les baixes dels seus davanters habituals. Peñarrubia va crear perill, tot i que li va respondre immediatament Thommy Bejarano. Aquest, precisament, va protagonitzar la jugada del penal. Va desfer-se de tres oponents i va ser obstaculitzat a dins de l’àrea. Ell mateix va llançar el penal i va treure un pes de sobre al seu equip en inaugurar el marcador. Però l’alegria no va durar gaire a les Comes. Només cinc minuts després, una centrada llunyada es va passejar per l’àrea igualadina sense que cap defensa refusés i Garrido va rematar de cap al fons de la porteria, en una errada general de la cobertura local. A la represa, almenys durant la primera mitja hora, el domini local va ser evident, amb joc a camp contrari i algunes ocasions clares protagonitzades per un Cuadras que havia entrat al descans. Una d’elles va anar al pal i una altra va passar desviada per damunt del travesser. Davant de les moltes errades ofensives, l’Igualada va abaixar el pistó i la Pirinaica hauria pogut aprofitar-ho en el tram final, en què va dominar, amb dos córners que van fer voltar el perill a la porteria d’Agustí.