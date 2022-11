L’Atlètic Gironella va refer-se d’una primera part nefasta però no va ser suficient per evitar la derrota (2-4) davant del Castellar. Els gironellencs van acabar amb deu homes per la polèmica expulsió, a les acaballes del partit, d’Antoni Magem.

El partit va començar amb un Castellar molt superior i un Gironella perdut, i els vallesans van aprofitar per fer dos gols davant de l’equip local, que no sabia com reaccionar. A la mitja part, el tècnic gironellenc, Joan Segura, va introduir tres canvis i va modificar el sistema i, malgrat que els vallesans van tornar a marcar, el joc es va igualar i, Zafra primer, i després Portell, van apropar els del Berguedà al marcador. Quan el Gironella buscava insistentment l’empat, a pocs minuts del final, l’assistent va indicar a l’àrbitre una polèmica expulsió per vermella directa del local Antoni Magem, que va condicionar els minuts finals, i el Castellar va aprofitar el desconcert per sentenciar el partit.