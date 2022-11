El duel entre el Grup Via CB Artés i el Nou Bàsquet Olesa va deparar una victòria local per una diferència àmplia que es va consolidar sobretot al tercer quart, malgrat que els locals ja es van avançar des del primer parcial. D’aquesta manera, els bagencs i els del Baix Nord tenen ara el mateix balanç, juntament amb quatre equips més, si bé l’Artés és a hores d’ara segon per l’average.

El matx es va començar a decidir ja en el primer període, que els locals es van adjudicar amb un resultat clar de 24-11. En un pavelló amb un gran ambient, els olesans no van donar el seu braç a tòrcer i es van retirar als vestidors a la mitja part amb un desavantatge de vuit punts. El partit va començar a fer baixada per a l’Artés al tercer període. Els locals van exhibir un gran encert en el tir exterior i van saber maniobrar davant una defensa que els visitants van considerar massa condescendent. Aquests paràmetres van conduir els bagencs a la victòria exhibint-se com una molt bona esquadra. En la propera jornada, els dos contendents afrontaran partits rellevants per continuar a la part alta de la classificació. El Grup Via Artés visitarà la pista de La Salle Manresa en un pols bagenc d’alt voltatge, amb dos rivals en un bon estat de forma. Per la seva part, el Nou Bàsquet Olesa rebrà a casa l’Espanyol, un altre dels conjunts del grup que estan firmant un bon inici de campionat.