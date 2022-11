L’Espanyol va aconseguir un punt que ha de ser més important per reforçar l’estat anímic de l’equip que no pas en termes numèrics a la classificació. Els blanc-i-blaus van resistir més d’una hora amb deu jugadors, per l’expulsió de Leandro Cabrera, en una errada de càlcul amb Morata. Fins i tot es van arribar a avançar en el marcador, gràcies a una rematada de Darder. El seu rival, l’Atlètic de Madrid, va pagar amb poca claredat rematadora el seu mal estat anímic, després d’haver quedat fora d’Europa i, malgrat acorralar el conjunt de Diego Martínez, només va poder empatar amb un gol de Joao Félix.

En la primera meitat, l’Espanyol va controlar bé el joc fins que Cabrera no va mesurar bé un bot i la velocitat de Morata i el va fer caure sent l’últim defensa. En els primers 45 minuts, l’únic perill local va arribar per la banda de Reinildo. L’entrada de Correa al descans va revolucionar l’atac blanc-i-vermell, però el gol va ser visitant, en una centrada que, com gairebé totes, va guanyar Joselu, que va tornar l’esfèrica al primer pal perquè Darder, de volea, superés Oblak. Simeone va retirar del camp Griezmann i Morata després d’haver-hi introduït Joao Félix, i el portuguès va ser el màxim perill dels locals en els minuts que quedaven. Amb anterioritat, Giménez i el mateix Griezmann havien rondat el gol, però va haver de ser l’exjugador del Benfica qui va rebre una esfèrica, la va controlar amb el pit i amb l’esquerra va superar Lecomte. El porter francès, refent-se d’actuacions passades, va estar molt encertat aturant una altra rematada de Joao Félix i, tot i les patiments per les pilotes penjades, i per una oportunitat final de Molina, l’Espanyol va arrencar un punt heroic.