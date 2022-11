Dos gols d’Andonova i un altre d’Alba Redondo van firmar la victòria del Llevant sobre l’Sporting de Huelva per 3-0. L’equip en el qual militen les bagenques Núria Mendoza i Paula Fernández, que ahir va sortir a la segona part, és un dels grans candidats a les places europees després de protagonitzar una excel·lent arrencada.

Si en la jornada anterior van estar a punt de donar la sorpresa al Johan Cruyff, perdent amb el Barça per un exigu 2-1, dissabte van sumar tres punts més enfront d’un rival de la part baixa. En un cap de setmana en què les màximes golejadores del campionat no van fallar, Redondo va sumar la seva sisena diana i va contribuir a un triomf que deixa el Llevant quart superat només pel Barça i el sorprenent Madrid CFF. Les valencianes tenen a hores d’ara els mateixos punts que l’Atlètic de Madrid i estan per sobre del Reial Madrid, si bé les blanques tenen un partit pendent.

El Madrid CFF es va imposar a Zubieta davant la Reial Societat amb un altre gol de Kundananji, que ja en porta set, i un de Nanclares en pròpia porteria. L’Atlètic, per la seva part, va tenir més dificultats de les que es podien preveure per superar el cuer Alhama. Un gol de Ludmila, que comparteix el liderat de la taula de golejadores amb Kundananji, va posar les matalasseres davant al minut 60 i va evitar un ensurt davant un equip que encara no ha sumat cap punt.

Per la seva part, el Llevant Les Planes, de Sant Joan Despí, va caure golejat per 5-0 al camp d’un Sevilla que ha millorat.