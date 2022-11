El Manresa CBF va vèncer clarament a la pista del Safa Claror (45-77) i manté la imbatibilitat aquesta temporada.

El partit va començar igualat, amb un intercanvi de cistelles que no va afavorir les bagenques i que donava avantatge a les locals al final del primer quart, però un bon segon període, on les manresanes van millorar defensivament, va propiciar una renda de deu punts al descans per a les visitants.

El tercer quart va començar igualat, però el Manresa va començar a dominar el partit i va trobar més encert que el Safa, i va tancar al quart amb 19 punts de renda.

L’últim parcial va ser de complet domini manresà i el partit es va acabar amb 32 punts d’avantatge. La setmana que ve, les manresanes rebran al Congost el Premià.