El Casademont Saragossa, que fins ahir no havia guanyat cap partit, ho va fer de la millor manera superant per 94-89 el Reial Madrid i abandonant les posicions de descens. Aquestes són per al Betis i per a un Baxi que cau a l’última posició. L’equip que ara dirigeix Porfi Fisac va arribar a tenir una màxima diferència de setze punts (79-63), i va poder resistir l’impuls blanc del final. L’ala Justinian Jessup, amb 28 punts i quatre triples, va ser el més destacat dels locals.

Els que van guanyar van ser els altres dos líders. El Lenovo es va imposar per un clar 73-57 al Bilbao, amb 20 punts de Shermadini, i és líder tres punts sobre el Barça, que es va imposar al Girona per un exigu 72-69. Com ja comença a ser una tradició, els blaugrana van jugar un últim quart pèssim (parcial de 7-19), però els gironins no van tenir temps de capgirar el resultat. Oscar da Silva, amb 16 punts, va ser el millor dels locals. En la resta de la jornada, l’Unicaja va passar per damunt del Granada (94-68) i el Baskonia va patir molt contra un sorprenent Betis (107-103, a la pròrroga).