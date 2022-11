La patinadora del Foment Cardoní (CPA Cardona) Bruna Talaverón va aconseguir la victòria en la categoria cadet en el Campionat Federació que es va disputar a la vila bagenca. Talaverón havia estat tercera en el programa curt, que s'havia celebrat el dia anterior, però va remuntar fins arribar al graó més alt del podi. La competició també va tenir un altre premi per a una esportista de les nostres comarques, ja que Martina Trenado, del CHPA Cadí de la Seu d'Urgell va ocupar la tercera posició. La segona va ser per a Mar Rodríguez, del CPA Sant Vicenç de Montalt.

Cardona va ser una molt bona amfitriona del campionat, que comprenia les categories júnior i cadet i que disputava primer els programes curts i, després, les exposicions llargues. En la categoria júnior, no hi va haver cap premi per a les nostres representants. La victòria va ser per a Ana Pérez (CP Sant Quirze), que va remuntar des de la segona posició del dia anterior. La van acompanyar en el podi Laura Saborit (PA Santa Perpètua) i Carla Garcia (CPA Cerdanyola). Totes les participants que participaven en aquest campionat eren de nivell 11.