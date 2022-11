El pilot de Sant Salvador de Guardiola Simeó Ubach va ser la punta de llança de l'equip català que va aconseguir la victòria en el Motocròs de les Autonomies que es va disputar a Bellpuig, i que coincidia amb l'última prova del Campionat d'Espanya, en el qual ha acabat cinquè en la categoria Elit MX-1.

En els entrenaments i les mànigues de classificació, Ubach va liderar les primeres voltes fins que ser avançat pel pilot andalús José Antonio Butrón. El tercer lloc també va ser per a un altre andalús, José Antonio Aparicio, amb la qual cosa Andalusia era primera al final del primer dia. De fet, en les proves del diumenge tampoc no van canviar gaire les coses. Tant en la primera, com en la segona màniga, Butrón i Aparicio van escortar un Ubach que va ser segon. Tot i això, l'actuació combinada de la resta de participants catalans va provocar que Catalunya acabés al capdamunt del podi, per davant d'Andalusia i de la Regió de Múrcia, que va ser tercera.