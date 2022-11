L'ala-pivot nord-americà Jack Douglas Layman (28 anys i 2,03 m) és el primer fitxatge que concreta el Baxi Manresa per reconstruir una plantilla evidentment mal concebuda tot i aprofitant l'aturada de la Lliga Endesa per les finestres FIBA. El nou jugador del conjunt manresà acumula un bagatge de cinc temporades d'experiència a l'NBA, les tres primeres als Portland Trail Blazers i les dues últimes als Minnesota Timberwolves. La temporada passada, amb l'equip de Minneàpolis Jake Layman va disputar 34 partits amb unes mitjanes de 2,4 punts, 1,1 rebots i 0,3 assistències en menys de set minuts jugats per partit. El dimarts, 13 de setembre, va signar un contracte no garantit amb Boston Celtics, franquícia que va prescindir dels seus serveis el passat dissabte, 15 d'octubre, és a dir, tres dies abans de l'inici de l'NBA.

Jack Layman és un ala-pivot amb un remarcable llançament exterior i una notable capacitat atlètica, tant per encarar la cistella de l'oponent com per defensar la pròpia. Nascut a Norwood, a l'estat de Massachussets (EUA), Layman ha desenvolupat tota la seva carrera esportiva al seu país natal i, per tant, aquesta serà la seva primera experiència a Europa. El Baxi Manresa ha informat que signa un contracte fins a final de temporada. La incorporació de Jack Layman implica, forçosament, la sortida d'un dels dos basquetbolistes que ocupen plaça d'extracomunitari al conjunt dirigit per Pedro Martínez: l'escorta Jerrick Harding o el pivot Marcus Lee. A hores d'ara, si no es concreten més fitxatges, prescindir d'aquest segon jugador equivaldria a quedar-se sense cap especialista a la posició de pivot, oimés després que Babatunde Olumuyiwa ha hagut de passar pel quiròfan per recuperar-se de la fasciïtis plantar. El temps que necessita per recuperar-se el determinarà la seva evolució.