El pilot ceretà Xavier Castey, del Moto Club Cerdanya, ha tancat la tercera temporada consecutiva aconseguit èxits internacionals per a l'entitat ceretana. En aquestes ocasions ha dut els seus èxits a l'estranger, amb victòries de nivell europeu i mundial dins del món de l'Enduro TT Clàssic.

D'aquesta manera, el pilot ceretà, de 52 anys, ha revalidat per segon anys consecutiu el campionat europeu FIM Enduro Vintage, després de situar-se en la primera posició de la categoria Expert 75 sp.125 cc. En acabat va desplaçar-se a Portugal, on va aconseguir la segona posició a nivell mundial en la seva categoria i la tercera per equips amb els companys del Moto Club Cerdanya. A més, també ha estat tercer en el Campionat d'Espanya de TT clàssic.

Aquests resultats s'afegeixen als dels últims anys. El 2020 va ser primer en la Copa Espanya TT Clàssic i el 2021 va guanyar la FIM Enduro Vintage Trophy, el Campionat de Catalunya d'enduro de clàssiques i va ser tercer per equips en la FIM Enduro Vintage que es va fer a l'illa d'Elba.