Vint equips federats, dos més que la temporada passada, un conjunt de veteranes integrat per mares de jugadores i jugadors dels equips formatius, els aprenents de futbolista de l’escoleta... La presentació de totes les formacions que defensaran la samarreta del Club Esportiu Berga, aquest exercici, va reunir, diumenge a la tarda, per primera vegada, més de 300 futbolistes sobre la gespa del Municipal de Berga. L’etapa de creixement que es va iniciar amb l’aterratge a l’entitat blanc-i-vermella de la junta directiva encapçalada per Joan Noguera es consolida amb el futbol femení com a motor principal.

Tres dels divuit equips que integraven el Club E sportiu Berga l’exercici passat van assolir l’ascens de categoria: el curs de la seva constitució, la formació sènior femenina va pujar a Primera Divisió, categoria a la qual també va accedir l’aleví A. A més, el benjamí A va segellar un històric ascens a Preferent Benjamí i va compensar la pèrdua de la categoria protagonitzada pel cadet A. Abraham Orriols i Guillem Estadella van ser els mestres de cerimònies d’un acte de presentació que va tenir dos moments especialment emotius: el reconeixement a la jugadora berguedana del Barça B Judit Pujols per haver-se proclamat campiona del món amb la selecció estatal sub-17 i l’homenatge a l’autor de l’himne del Club Esportiu Berga, Galderic Safont, desaparegut el 2006, quan només tenia 32 anys. El seu germà, Ramon Miquel Safont, va recollir la placa commemorativa de mans de Joan Noguera. En el seu parlament, l’actual president del CEBerga va agrair «el compromís de l’Ajuntament de construir el camp annex de futbol 7 de gespa artificial durant aquesta temporada». «Ens urgeix moltíssim i si pot estar construït el proper mes de febrer millor que el proper mes de juny. Volem que tots els nostres jugadors i jugadores puguin tenir el més aviat possible els entrenaments de qualitat que es mereixen». «No és una capritx, és una necessitat», va reblar. Per últim, Joan Noguera va incidir en el fet que «una vegada construït el camp annex, també és d’extrema urgència planificar el canvi de la malmesa gespa artificial del Municipal de Berga per poder garantir i preservar la salut de tots els nostres jugadors i jugadores». L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Berga, Iván Sánchez, i del vicepresident primer de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Jordi Bonet.